هالة زايد: إجراء 5018 جراحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

الدكتورة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إنه تم إجراء 5018 عملية جراحية، من ضمنها 1611 عملية كبري، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. مشيرة خلال الاجتماع الذي عقدته بمجمع هيئات التأمين الشامل في بورسعيد، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتلقى جميع المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.

وشددت وزيرة الصحة، على تطبيق نظام الميكنة في المواعيد المحددة لها، حيث أنه يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة والتي تهدف إلى الوصول لمرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشارت إلى أن عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى 151 ألفاً و 904 ملفاً عائلياً بإجمالي عدد مواطنين