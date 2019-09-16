سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هالة زايد: إجراء 5018 جراحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إنه تم إجراء 5018 عملية جراحية، من ضمنها 1611 عملية كبري، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. مشيرة خلال الاجتماع الذي عقدته بمجمع هيئات التأمين الشامل في بورسعيد، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتلقى جميع المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.
وشددت وزيرة الصحة، على تطبيق نظام الميكنة في المواعيد المحددة لها، حيث أنه يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة والتي تهدف إلى الوصول لمرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشارت إلى أن عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى 151 ألفاً و 904 ملفاً عائلياً بإجمالي عدد مواطنين
اقرأ المزيد
اجتمع - السيسى مع مصطفى-مدبولي ، والفريق-كامل الوزير-

تطورات التمويل والتنفيذ.. إلى أين وصلت مشروعات وزارة النقل؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها، واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف - أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.
انقطاع-المياه-إثر-كسر-مفاجئ-بخط-رئيسي-بالفيوم (1)

انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.
إحالة-وكيل-مدرسة-بالدقهلية-بسبب-سُلفة-الصيانة (4)

شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.
اقرأ المزيد من الأخبار
.3-وزراء-يجتمعون-ببورسعيد-لمناقشة-ميكنة-التأمين-الشامل (2)

3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
وزيرة-الصحة (2)

وزيرة الصحة: خط ساخن لاستقبال شكاوى التأمين ببورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه جار الانتهاء من منظومة متطورة لشكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، يهدف إلى ضمان حصول المنتفعين بالمنظومة على الخدمة وفقا لمعايير الجودة وضمانا لرضاء المواطن على الخدمات الصحية المقدمة لهم بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات. وأوضحت الوزيرة، خلال تفقدها عددا من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، أن المنظومة تتضمن إنشاء أول "كول سنتر" لاستقبال شكاوى المنتفعين والرد على استفساراتهم على مدار 24 ساعة.
وزيرة-الصحة-تفتتح-مقر-هيئة-الرعاية-الصحية-في-بورسعيد‎ (2)

وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

هالة زايد تتابع استعدادت الإسماعيلية لمنظومة التأمين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حتمية تفعيل دور المرأة المصرية كشريك أساسى فى توعية المواطنيين بمفهوم تطبيق المنظومة الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمواطنين، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وكان في استقبالها اللواء حمدى عثمان المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، استعدادًا لبدء تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين بالإسماعيلية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org