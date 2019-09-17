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أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة.. احفظيها جيدا

يمكن أن تصبح فتات الخبز قديمة بعد فتحها لفترة من الزمن، مما يؤثر على لونها وملمسها وطعمها، لذا احتفظي بها في حاوية مغلقة بإحكام بعيدا عن الرطوبة
تحرير:فيروز ياسر ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة
أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة
هناك الكثير من الأشياء الموجودة داخل الثلاجة، بعضها صلاحيتها على وشك الانتهاء وأخرى انتهت بالفعل لكنك لا تعلمين أنها غير صالحة للاستخدام. ولأن ربة المنزل في حاجة إلى ترتيب ثلاجتها من وقت لآخر، فمن المهم النظر إلى تاريخ صلاحية جميع الأطعمة المعلبة وفحص الخضروات والفاكهة قبل الاستخدام لعل بعضها أصابته الرطوبة أو أصبح غير صالح للاستخدام. عليكِ سيدتي معرفة ان هناك الكثير من الأطعمة المخبئة في ثلاجتك ولا تستخدمينها كثيرا وبالتالي قد تكون مميتة في حالة استخدامها بعد فترة، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Stay Fit, Stay Active.
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