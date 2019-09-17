أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة.. احفظيها جيدا

يمكن أن تصبح فتات الخبز قديمة بعد فتحها لفترة من الزمن، مما يؤثر على لونها وملمسها وطعمها، لذا احتفظي بها في حاوية مغلقة بإحكام بعيدا عن الرطوبة
هناك الكثير من الأشياء الموجودة داخل الثلاجة، بعضها صلاحيتها على وشك الانتهاء وأخرى انتهت بالفعل لكنك لا تعلمين أنها غير صالحة للاستخدام.
ولأن ربة المنزل في حاجة إلى ترتيب ثلاجتها من وقت لآخر، فمن المهم النظر إلى تاريخ صلاحية جميع الأطعمة المعلبة وفحص الخضروات والفاكهة قبل الاستخدام لعل بعضها أصابته الرطوبة أو أصبح غير صالح للاستخدام.
عليكِ سيدتي معرفة ان هناك الكثير من الأطعمة المخبئة في ثلاجتك ولا تستخدمينها كثيرا وبالتالي قد تكون مميتة في حالة استخدامها بعد فترة، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Stay Fit, Stay Active.
1- البيكنج بودر
من المعروف أن البيكنج بودر ضروري في المخبوزات، فهو قادر على جعل الخبز أو بعض الحلويات تحمل هشاشة لنجاحها حين طهيها، ولأن البيكنج بودر يتمتع بعمر افتراضي طويل يصل إلى عامين، فمن الضروري تخزينه بشكل صحيح.
بمجرد فتح البيكنج بودر، يكون أقل فعالية في التأثير على المخبوزات، حيث هناك
1- البيكنج بودر
من المعروف أن البيكنج بودر ضروري في المخبوزات، فهو قادر على جعل الخبز أو بعض الحلويات تحمل هشاشة لنجاحها حين طهيها، ولأن البيكنج بودر يتمتع بعمر افتراضي طويل يصل إلى عامين، فمن الضروري تخزينه بشكل صحيح.
بمجرد فتح البيكنج بودر، يكون أقل فعالية في التأثير على المخبوزات، حيث هناك بعض العوامل المؤثرة كالرطوبة التي تعيق عمله، ولهذا من المهم التفكير في المكان الذي يحفظه بعيدا عن الرطوبة.
وإذا لم تكونين متأكدة من أن البيكنج بودر سليما، من المهم إزالته من الثلاجة، ولكن قبل ذلك يمكن اختباره من خلال إضافة معلقة من المسحوق في وعاء ساخن لمشاهدة الفقاعات، فإذا كانت كثيرة إذن فهو آمن.
2- دقيق القمح الكامل
بخلاف الدقيق الأبيض متعدد الأغراض، يمكن أن يتدهور دقيق الحبوب بالكامل بسرعة، حيث لديه نصف العمر الافتراضي للدقيق الأبيض، ولمنع تلف هذا النوع من الدقيق، فمن المهم تخزينه في حاوية محكمة الإغلاق مقاومة للماء والحرارة.
3- التوابل المفتوحة
يمكن أن تضيف التوابل والأعشاب المجففة نكهة كبيرة إلى طبق، ولكن بمجرد فتحها فإنها عرضة لفقد قوتها وشدتها، وللحفاظ على رائحتها ومذاقها فإنه يجب تخزينها في مكان جاف بعيد عن الحرارة، ولكن انتبهي إلى العلب المخزنة فيها قد تكون تحمل رائحة طعام آخر فتغير من نكهة تلك التوابل.
4- المكسرات
المكسرات التي تحتوي على نسبة دهون طبيعية أعلى يمكن أن تسوء بأسرع ما يمكن أن تأكليها، لذا قد ترغبين في اختيار المكسرات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون مثل اللوز والفستق.
ولتقليل احتمال تلف المكسرات باهظة الثمن والتي تحمل فوائد عديدة، فمن المهم وضعها بداخل علبة محكمة الغلق والاحتفاظ بها في مكان بارد.
5- فتات الخبز
يمكن أن تصبح فتات الخبز قديمة بعد فتحها لفترة من الزمن، مما يؤثر على لونها وملمسها وطعمها، لذا احتفظي بها في علبة مغلقة بإحكام بعيدا عن الرطوبة والحرارة، وبمجرد فتحها فمن المهم التحقق من رائحتها قبل الاستخدام.
6- الشيكولاتة
إذا كان لديك الكثير من الشيكولاتة وفي حاجة إلى تخزينها، فيجب وضعها ملفوفة ومحكمة الغلق في غلاف أو كيس لمدة لا تزيد عن شهرين حيث تنتهي صلاحيتها فيما بعد.
7- البطاطس الشيبسي
رقائق البطاطس المقرمشة لن تظل لذيذة لفترة طويلة في الثلاجة، وبالرغم من كونها وجبة خفيفة فيجب عدم تخزينها وتحضيرها أول بأول، وفي حالة تخزينها لسبب ما فمن المهم الاحتفاظ بها في مكان بارد.
8-زيت الزيتون
بمجرد فتحه، يمكن أن يبقى زيت الزيتون لمدة 6 أشهر تحت الظروف المناسبة، ولكن اختاري العلامة التجارية التي يتم بيعها في زجاجات داكنة للحصول على صلاحية أطول.
9- السكر البني
يمكن أن ينتقل السكر البني من اللزوجة إلى الصلابة والجفاف في أي وقت من الأوقات إذا لم يتم الاحتفاظ به بشكل صحيح، وبمجرد الفتح، فيمكن نقل ما تبقى من السكر البني في علبة محكمة الغلق أو كيس.
10- الخضروات المعلبة
في بعض الأحيان قد تشترين الخضروات المعلبة، وذلك لأنها سهلة الاستخدام لكِ كامرأة عاملة، ولهذا يجب حفظها جيدا وتذوقها قبل الاستخدام لأن الرطوبة قد تطولها في أي وقت.