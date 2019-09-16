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توشكى للفنون الشعبية تمثل مصر في «أفريقيا للسلام»

تحرير:كريم محجوب ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
توشكى للفنون الشعبية
توشكى للفنون الشعبية
سافرت فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتمثيل مصر في منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في قلب القارة السمراء، مشيرة إلى دور القوة الناعمة المصرية التي تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة.
وأكدت "عبدالدايم" في تصريحها أن مصر تعمل دائما على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول إفريقيا بصورة شاملة، سعياً لآفاق أكثر رحابة من أجل نشر الوعي والتنوير وثقافة السلام، وأشارت إلى أن الفعاليات تجمع ألوان من الفنون والآداب التى تمثل الحراك الفكرى والثقافى فى القارة السمراء، موضحة أن الأنشطة المتنوعة
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وفاة الناقد المسرحي أحمد سخسوخ إثر أزمة صحية مفاجئة

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق الناقد أحمد سخسوخ، على أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتداول الخبر عدد من أقاربه وأفراد عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقدم عدد من الكتاب والمسرحيين نعيهم للراحل، حيث كتب المخرج المسرحي مازن الغرباوي: "خبر حزين هذا الصباح بفراق د. أحمد سخسوخ، وداعا أستاذنا الفاضل، البقاء لله"، بينما كتب الفنان مفيد عاشور: "وداعا دكتور أحمد سخسوخ، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميده الأسبق، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".
معرض-الكتاب (1)

63 دار نشر مصرية تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولى للكتاب، فى دورته التاسعة عشر، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت إشراف اتحاد الناشرين الأردنيين، والتي تحمل شعار "القراءة حياة". ويشار إلى أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصلت 63 دار نشر، تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة، وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب.
عاش-هنا (2)

المفكر فتحى رضوان ضيف جديد على قائمة «عاش هنا»

استكمالا لجهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في ضم أسماء بارزة إلى قائمة المشروع الثقافي "عاش هنا"، تخليدا لرموز مصر عبر مختلف الأجيال، كان آخرها اللافتة التي تحمل اسم المفكر القدير الراحل "فتحى رضوان" الذي أثرى الحياة السياسية والفكرية في منتصف القرن الماضي. ولد فتحى رضوان فى 14 مايو 1911 بمحافظة المنيا، والتحق بكلية الحقوق عام 1929، وبعد تخرجه عمل بالمحاماة، والتحق بحزب "مصر الفتاة" من 1933 وحتى 1937، ثم انضم إلى "الحزب الوطنى الجديد" والتحق بالعمل الصحفي، وأصبح كاتبا فى الصحف التى صدرت عن حزب مصر الفتاة مثل "الصرخة" و"وادى النيل".
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مازن الغرباوى

«انتحار معلن» تختتم عروضها بالقاهرة بحضور سفير تونس

اختتمت مسرحية "انتحار معلن" عروضها ضمن فعاليات الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، بحضور سفير جمهورية تونس بالقاهرة السفير نجيب المنيف، وسامح مهران رئيس المهرجان التجريبي، والمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان، ولفيف من الإعلاميين وكبار الفنانين من الدول العربية والأجنبية، حيث قام الدكتور سامي الجمعان مؤسس رابطة ATPA بتكريم رئيس المهرجان التجريبي الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، لاحتضانهم تدشين الرابطة ضمن فعاليات المهرجان، وعرض مسرحية "انتحار معلن" أول إنتاج للمشروع.
خالد-جلال

وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لعام آخر

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للقطاع على موقع "فيسبوك". ووجه جلال الشكر للوزيرة على ثقتها به، مضيفا: "هذه الثقة تجعلني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام؛ حتى تصل إلى كل طبقات المجتمع". يذكر أن خالد جلال تولى منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي في شهر أكتوبر لعام 2015.
محمد-أبو سعدة-رئيس-جهاز-التنسيق-الحضاري

«التنسيق الحضاري» يمثل مصر بمؤتمر «المدن التاريخية»

مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، الدولة المصرية، في المؤتمر الدولي الثاني للحفاظ على المدن التاريخية، والذي يعقد بمدينة "ريزان" بروسيا، وتشارك فيه الدول التي بها مدن مر على تاريخ إنشائها أكثر من 500 عام. وخلال المؤتمر استعرض "أبو سعدة" تاريخ إنشاء مدينة القاهرة التي مر على تشييدها قرابة الـ1050 عاما، عاصرت خلالها حضارات مختلفة، أدت إلى تراكم إرث تراثي ومعماري متميز، ينعكس على شكل المساجد والكنائس حيث تتجاور في دلالة واضحة على تراكم الحضارات.
افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (9)

تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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