توشكى للفنون الشعبية تمثل مصر في «أفريقيا للسلام»

تحرير:كريم محجوب ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

توشكى للفنون الشعبية

سافرت فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتمثيل مصر في منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في قلب القارة السمراء، مشيرة إلى دور القوة الناعمة المصرية التي تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة.

وأكدت "عبدالدايم" في تصريحها أن مصر تعمل دائما على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع دول إفريقيا بصورة شاملة، سعياً لآفاق أكثر رحابة من أجل نشر الوعي والتنوير وثقافة السلام، وأشارت إلى أن الفعاليات تجمع ألوان من الفنون والآداب التى تمثل الحراك الفكرى والثقافى فى القارة السمراء، موضحة أن الأنشطة المتنوعة