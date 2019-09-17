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للتحدث مع النفس فوائد.. ينشط الذاكرة

إذا كان لديك أطفال فحاول أن تنشر لديهم فكرة أن الصمت من الأشياء السلبية التي يجب أن يتخلوا عنها تمامًا، فعند البدء في النمو، يبدأ الأطفال في تقليد محادثات الكبار
تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
فوائد التحدث مع النفس
فوائد التحدث مع النفس
عند ظهور أعراض علينا مثل الصداع والتعب والإرهاق، أول ما نفعله أخذ القرار للذهاب إلى الطبيب، من أجل الاطمئنان على صحتنا على المدى البعيد، ولكن ما العمل إذا كانت الشكوى والعلة نفسية؟ مع ضغوط الحياة وزيادة المهام اليومية، نشعر بالقلق والضيق وعدم القدرة على التحمل، ولكن مع التطور أصبحت الأساليب العلاجية يسهل ممارستها في البيت. على سبيل المثال يمكنك كتابة الأفكار التي ترغب بها في ورقة بيضاء، للتخلص من التوتر، أو تتحدث مع نفسك أمام مرآة، نقلًا عن "lifehack".
جرب أن تتحدث مع نفسك أمام المرآة، وستشعر براحة كبيرة، فلا أحد سيفهمك أكثر من نفسك، كما أنه يساعد بشكل كبير في التحسين من الذاكرة والوظائف الإدراكية والمعرفية، فقد يكون الحديث مع الآخرين مزعجا، وفي بعض الأحيان، ستجد الجميع يسخر منك، ولا يتفهم تمامًا ما تشعر به، إذ عليك معالجة نفسك من خلال عرض الأفكار
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كائن-مميت-يتسلل-لداخل-فتاة

«أميبا آكلة الدماغ» بحمام سباحة تنهي حياة طفلة

تحدثنا مسبقًا عن أن حمامات السباحة تنقل العديد من الأمراض، فهي ليست آمنة بشكل كبير، مثلما يعتقد البعض، إذ يوجد كثير من الحالات التي تتسلل إليها البكتيريا، والبعض الآخر يُصاب بالإسهال وطفح جلدي، إضافة إلى عدوى الجهاز التنفسي، والتهاب المسالك البولية، وآخر الحالات المصابة بأمراض من حمام السباحة، فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 أعوام، توفيت في الحال بعد إصابتها بنوع من الأميبا النادرة التي تأكل الدماغ، وما زال العلماء يحاولون البحث عن سبب وجودها في هذا المكان، وذلك نقلًا عن "independent".
الثلاجة

أطعمة في ثلاجتك قد تكون مميتة.. احفظيها جيدا

هناك الكثير من الأشياء الموجودة داخل الثلاجة، بعضها صلاحيتها على وشك الانتهاء وأخرى انتهت بالفعل لكنك لا تعلمين أنها غير صالحة للاستخدام. ولأن ربة المنزل في حاجة إلى ترتيب ثلاجتها من وقت لآخر، فمن المهم النظر إلى تاريخ صلاحية جميع الأطعمة المعلبة وفحص الخضروات والفاكهة قبل الاستخدام لعل بعضها أصابته الرطوبة أو أصبح غير صالح للاستخدام. عليكِ سيدتي معرفة ان هناك الكثير من الأطعمة المخبئة في ثلاجتك ولا تستخدمينها كثيرا وبالتالي قد تكون مميتة في حالة استخدامها بعد فترة، تعرفي عليها وفقا لما ذكره موقع Stay Fit, Stay Active.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. وُقِّعت اتفاقية كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1978: التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1917: ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وفي عام 2010: إسرائيل تغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم. وفي عام 1961: إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
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