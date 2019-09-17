للتحدث مع النفس فوائد.. ينشط الذاكرة

إذا كان لديك أطفال فحاول أن تنشر لديهم فكرة أن الصمت من الأشياء السلبية التي يجب أن يتخلوا عنها تمامًا، فعند البدء في النمو، يبدأ الأطفال في تقليد محادثات الكبار
عند ظهور أعراض علينا مثل الصداع والتعب والإرهاق، أول ما نفعله أخذ القرار للذهاب إلى الطبيب، من أجل الاطمئنان على صحتنا على المدى البعيد، ولكن ما العمل إذا كانت الشكوى والعلة نفسية؟ مع ضغوط الحياة وزيادة المهام اليومية، نشعر بالقلق والضيق وعدم القدرة على التحمل، ولكن مع التطور أصبحت الأساليب العلاجية يسهل ممارستها في البيت.
على سبيل المثال يمكنك كتابة الأفكار التي ترغب بها في ورقة بيضاء، للتخلص من التوتر، أو تتحدث مع نفسك أمام مرآة، نقلًا عن "lifehack".
جرب أن تتحدث مع نفسك أمام المرآة، وستشعر براحة كبيرة، فلا أحد سيفهمك أكثر من نفسك، كما أنه يساعد بشكل كبير في التحسين من الذاكرة والوظائف الإدراكية والمعرفية، فقد يكون الحديث مع الآخرين مزعجا، وفي بعض الأحيان، ستجد الجميع يسخر منك، ولا يتفهم تمامًا ما تشعر به، إذ عليك معالجة نفسك من خلال عرض الأفكار
جرب أن تتحدث مع نفسك أمام المرآة، وستشعر براحة كبيرة، فلا أحد سيفهمك أكثر من نفسك، كما أنه يساعد بشكل كبير في التحسين من الذاكرة والوظائف الإدراكية والمعرفية، فقد يكون الحديث مع الآخرين مزعجا، وفي بعض الأحيان، ستجد الجميع يسخر منك، ولا يتفهم تمامًا ما تشعر به، إذ عليك معالجة نفسك من خلال عرض الأفكار ومناقشتها من خلال التحدث إلى نفسك، حاول أن تتحدث بذكاء، ولا تحقر من شأنك، فأنت أيضًا تمتلك من القدرات ما يجعلك سعيدًا في حياتك، وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند الحديث مع نفسك:
1-أداء أفضل للمخ
هل تعلم أن الحديث مع نفسك من الآليات الحديثة لعلاج المهارات المعرفية والإدراكية، كشفت العديد من الدراسات أن التحدث مع نفسك أفضل من الآخرين، تكلم بصراحة شديدة، لا تخجل من أخطائك، لو شعرت بالاختناق، اصرخ بصوتٍ عالٍ، تخلص من طاقتك السلبية، وتحكم في أعصابك، وقل دائمًا إنك بخير، ولست بحاجة لأحد، تعرف على عيوبك، وابحث دائمًا عن نقاط القوة، وحاول تحسينها قدر الإمكان، من الأشياء المهمة أيضًا ألا تضغط على نفسك، فكل الأشياء تُحل بمرور الوقت.
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2-تعليم الأطفال
إذا كان لديك أطفال، فحاول أن تنشر لديهم فكرة أن الصمت من الأشياء السلبية التي يجب أن يتخلوا عنها تمامًا، فعند البدء في النمو، يبدأ الأطفال في تقليد محادثات الكبار، وبما أنهم يتعلمون كل ما يقوم به الكبار، عليك بمساعدتهم في حل مكشلاتهم، من خلال ممارسة نشاط محدد يساعدهم على التخلص من القلق والتوتر، أو الاستماع إلى موسيقى هادئة، كما أن التنزه مع أطفال في نفس الفئة العمرية، يساعدهم بشكل كبير على الترويح عن النفس، تذكر دائمًا أن استخدام الشدة والعنف مع الأطفال يخلق منهم جيلا غير قادر على التعايش في المجتمع.
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3-تنظيم الأفكار
في عالم اليوم المزدحم، لدينا مليون فكرة تمر عبر رؤوسنا في جميع الأوقات، تصبح أفكارنا مختلطة في أذهاننا ويمكن أن تصبح ساحقة بشكل لا يصدق إذا تركت دون التخلص منها، يساعدك التحدث عبر أفكارك، مثلما يفعل الأطفال، في إعطاء الأولوية لـ"الأشياء الكبيرة" التي تؤثر عليك، كما أنه يساعدنا على إدراك أن "الأشياء الصغيرة" غير مهمة إلى حد ما، فمن خلال التحدث عن أفكارنا نحن قادرون على فهم العالم من حولنا.
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4-تحقيق الأهداف
يبدو أن إنشاء قائمة مهام مهمة رائعة، لكن إذا كانت القائمة طويلة جدا، فقد تكون مزعجة بشكل كبير، لا يساعد ترتيب الأفكار من خلال قائمة في تحديد أولوياتك فقط، بل إنه يجعل أهدافك تبدو قابلة للتحقيق، إضافة إلى ذلك، التحدث من خلال قائمة مهامك يتيح لك تصور نفسك، كما ذكرت عالمة النفس ليندا سبادين أن قول أهدافك بصوت عالٍ "يلفت انتباهك ويعزز الهدف الذي ترغب في الوصول إليه، ويتحكم في عواطفك أيضًا، ويلغي أي انحرافات في التفكير".
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