للتحدث مع النفس فوائد.. ينشط الذاكرة

إذا كان لديك أطفال فحاول أن تنشر لديهم فكرة أن الصمت من الأشياء السلبية التي يجب أن يتخلوا عنها تمامًا، فعند البدء في النمو، يبدأ الأطفال في تقليد محادثات الكبار

تحرير:إسراء سليمان ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

فوائد التحدث مع النفس

عند ظهور أعراض علينا مثل الصداع والتعب والإرهاق، أول ما نفعله أخذ القرار للذهاب إلى الطبيب، من أجل الاطمئنان على صحتنا على المدى البعيد، ولكن ما العمل إذا كانت الشكوى والعلة نفسية؟ مع ضغوط الحياة وزيادة المهام اليومية، نشعر بالقلق والضيق وعدم القدرة على التحمل، ولكن مع التطور أصبحت الأساليب العلاجية يسهل ممارستها في البيت. على سبيل المثال يمكنك كتابة الأفكار التي ترغب بها في ورقة بيضاء، للتخلص من التوتر، أو تتحدث مع نفسك أمام مرآة، نقلًا عن "lifehack".

جرب أن تتحدث مع نفسك أمام المرآة، وستشعر براحة كبيرة، فلا أحد سيفهمك أكثر من نفسك، كما أنه يساعد بشكل كبير في التحسين من الذاكرة والوظائف الإدراكية والمعرفية، فقد يكون الحديث مع الآخرين مزعجا، وفي بعض الأحيان، ستجد الجميع يسخر منك، ولا يتفهم تمامًا ما تشعر به، إذ عليك معالجة نفسك من خلال عرض الأفكار