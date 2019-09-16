فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.

وأكدت إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة لاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي ستقوض ما تبقى