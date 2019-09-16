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فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.
وأكدت إدانتها ورفضها المطلق لوعود نتنياهو، مطالبة مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك الوعود، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة لاحتلال للتراجع عن هذه التوجهات وإلزامها بعدم تنفيذها، خاصة أن وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي ستقوض ما تبقى
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لخدمة مصالح البلدين.. حمدوك يؤكد الحرص على التعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين، وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة السعودية، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
الشيخ- الدكتور -عبد- الله- محمد- بن -إبراهيم -آل شيخ

بعد استهداف أرامكو.. تحذير سعودي للمجتمع الدولي

أعرب مجلس الشوري السعودي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة "بقيق وهجرة خريص" في السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن إبراهيم آل شيخ، في بيان أصدره المجلس خلال جلسته اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.
الانتخابات التونسية

نتائج الانتخابات التونسية تسقط العائلة الوسطية

توجه التونسيون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمنزلة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي، كما تعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد، فبعد ثورة 2011 تم تبني النظام القائم على التعددية الحزبية، والذي يمثل قارب النجاة في الأوقات المضطربة.
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بوتين يصل تركيا للمشاركة بالقمة الثلاثية حول سوريا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية "أنقرة"، حيث يعقد لقاء قمة مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني؛ لبحث ملفات الأزمة السورية. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، "ستركز القمة على سبل تسوية الوضع في إدلب وشرق الفرات وإطلاق اللجنة الدستورية، كما سيبحث الزعماء الثلاثة الوضع الإنساني، وقضايا مساعدة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في سوريا". وسيعقد الرئيس الروسي قبل انطلاق القمة الثلاثية، لقاءً منفصلًا مع كل من نظيريه التركي والإيراني، يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
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لماذا-تراجع-نتنياهو عن-نشر-وثائق-حول-نووي-إيران؟

نتنياهو يؤكد استعداد إسرائيل لضرب غزة وإسقاط حماس

كشف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تجهيز بلاده خطة عسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقال نتنياهو في حوار للموقع الإلكتروني العبري "واللا": "إن هذه العملية العسكرية المرتقبة لن تكون مثل العمليات العسكرية الثلاث الأخيرة على غزة"، وفقا لـ"سبوتنيك". يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن قام بثلاث عمليات عسكرية على القطاع، الأولى في عام 2008- 2009، وسميت بـ"الرصاص المصبوب"، والثانية في عام 2012، وسميت بـ"عمود السحاب"، والثالثة في عام 2014، وسميت بـ"الجرف الصامد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي ويجتمع في غور الأردن

تعقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا في غور الأردن بالضفة الغربية، إذ سيقترح بنيامين نتنياهو على الوزراء الموافقة على تقنين مستوطنة "ميفوت يريحو"، رغم معارضة السلطات القانونية. وذكر المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار الأمني: "هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا القرار في هذه المرحلة"، وفقا لموقع "i24news" العبري. وأضاف أوفير أنه لا يوجد مبرر للتسرع في اعتماد نص تشريعي بشأن تقنين نص تأسس في عام 1999 وفقًا للنص، حيث تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا الاقتراح في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز المستوطنات اليهودية بالضفة.
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لماذا يطمع نتنياهو في السيطرة على «سلة غذاء فلسطين»؟

في خطوة ربما تقضي فعلياً على آمال حل الدولتين الذي طالما كان محور الدبلوماسية الدولية حول القضية الفلسطينية، جاء تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة حال فوزه في الانتخابات التي تنطلق في 17 الجاري. نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إذا فاز في الانتخابات ، مضيفا "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية، ومناطق استراتيجية أخرى بالضفة الغربية". ? وأكد أن السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق ستكون إلى الأبد .
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أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
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