رياضة

خلفا لـ«آل شيخ».. عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
عبدالعزيز بن تركي
عبدالعزيز بن تركي
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فوز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية، وقال الاتحاد: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة"، وتواجد في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، وأحمد عبد الله، عضو اللجنة في المملكة العربية السعودية، ممثلين عن مصر.
  #عاجل | تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد الآن بمدينة #جدة. pic.twitter.com/C8sb0ewKDf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 16, 2019 ومن المقرر أن يعود
اقرأ المزيد
احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
دي-خيا

مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دي خيا حتى 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، بتمديد ارتباط اللاعب مع الإدارة بعقد جديد يربطه بالنادي حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.. وأعرب دي خيا، عن سعادته بعد توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وقال الحارس الإسباني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أقضي ثمانية سنوات في هذا النادي العظيم، وأن أحصل على فرصة لإكمال مسيرتي هنا".
كأس-العالم-للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الأهلى -واطلع برة (12)

كانو سبورت يضرب موعدًا مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ضرب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل مع ميكيلي الإثيوبي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق الغيني بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل منهما، ليصعد بعد فوزه بنتيجة 3- 2 في مجموع المباراتين. وتقدم فريق ميكيلي الإثيوبي في الدقيقة 13 من الشوط الأول والتي كانت كافية للتأهل لمواجهة الأهلي، لكن كانو سبورت خطف التعادل في الدقيقة 40.
اتحاد-الكرة

أول تعليق من اتحاد الكرة على حكم إلغاء الهبوط

كشف أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية تنتظر حيثيات حكم إلغاء الهبوط، الصادر عن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية والذي أعلن عنه محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، حيث قال المتحدث الرسمي للجبلاية إنه سيتم عرض الحيثيات على الشؤون القانونية، ثم على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني. وقرر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت عقد جلسة طارئة مع اللجنة القانونية للجبلاية لمناقشة الحكم يوم الأربعاء المقبل.
الاهلى-ونجوم-المستقبل-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (11)

مركز التسوية والتحكيم يقرر إلغاء الهبوط في الدوري

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدوري الممتاز موسم 2018- 2019. وأقامت أندية النجوم وبتروجيت والداخلية دعوى برقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم فى الجانب المستعجل بطلب إلغاء هبوط الأندية الثلاثة من الدورى الممتاز إلى الدورى الممتاز (ب)، وتداولت الجلسات أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وشهدت جلسة اليوم قبول الدعوة وعودة الثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز.
محمد-النني‎

بوردو الفرنسي يستهدف التعاقد مع محمد النني

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي بوردو الفرنسي يسعى لضم الدولي المصري محمد النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أكد موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن بوردو الذي فشل في ضم المغربي يوسف آيت بن ناصر، اتجه لضم النني على سبيل الإعارة، وأن أيام الدولي المصري في أرسنال باتت معدودة، خاصة بعد تصريحات أوناي إيمري المدير الفني للفريق، عن النني. ويحتل فريق بوردو الفرنسي حاليا المركز التاسع في الدوري الفرنسي، إذ كان قد أنهى بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة الفرنسية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org