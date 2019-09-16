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تطورات التمويل والتنفيذ.. إلى أين وصلت مشروعات وزارة النقل؟

شهد الاجتماع استعراض مشروعات الهيئة القومية للأنفاق ومنها المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية وجار تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات النقل البحري والبري والنهري
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
مدبولي والوزير مع الرئيس - أرشيفية
مدبولي والوزير مع الرئيس - أرشيفية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها، واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف - أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.
وتضمنت مشروعات هيئة سكك حديد مصر، التي تم دراستها، وجار إنهاء إجراءاتها التمويلية، تطوير أنظمة الإشارات بخطي القاهرة - إمبابة - الجيزة - برطس، بطول 29.5 كم، وقليوب - شبين القناطر - الزقازيق، بطول 49.5 كم، إلى جانب شراء 1300 عربة قطار من شركة ترانس ماش الروسية، و100 قاطرة جديدة من شركة جنرال إليكتريك،
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد: إجراء 5018 جراحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إنه تم إجراء 5018 عملية جراحية، من ضمنها 1611 عملية كبري، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. مشيرة خلال الاجتماع الذي عقدته بمجمع هيئات التأمين الشامل في بورسعيد، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتلقى جميع المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة.
انقطاع-المياه-إثر-كسر-مفاجئ-بخط-رئيسي-بالفيوم (1)

انقطاع المياه في الفيوم إثر كسر مفاجئ بخط رئيسي

تسبب كسر في خط مياه شرب رئيسي بشارع النبوي المهندس بمنطقة المسلة، في انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية بمدينة الفيوم، اليوم الإثنين، بعدما غمرت المياه الشارع وعددا من الشوارع الفرعية، ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات الكسح لشفط المياه المتجمعة بالشوارع، بالإضافة إلى حفار للكشف عن الخط المكسور وإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة جراء الكسر. وشدد اللواء عصام سعد إسماعيل محافظ الفيوم، على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر، وشفط المياه من الشوارع.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

تفعيل الخط الساخن لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، اليوم الإثنين، عن تفعيل الخط الساخن على رقم 15344، وتخصيصه لمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة المنتفعين من المنظومة، وذلك في إطار إجراءات ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أن الرقم يعمل على مدار 24 ساعة يوميا وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي استفسارات ترد إليه حول منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال وجوده بمحافظة بورسعيد.
إحالة-وكيل-مدرسة-بالدقهلية-بسبب-سُلفة-الصيانة (4)

شاروبيم يحيل وكيل مدرسة للتحقيق بسبب سلفة صيانة

أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بإيقاف وكيل مدرسة ميت الفرماوي التجارية، عن العمل، وإحالته إلى التحقيق للتقاعس عن أداء مهام عمله، وذلك عقب اكتشافه سوء حال دورات المياه بالمدرسة التي تخدم نحو 1000 طالب على فترتين، وتكسير المقاعد وواجهات الشبابيك وتأخيرهم في طلب سلفة الصيانة للمدرسة، وذلك في أثناء تفقده المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في جولة مفاجئة، وعنف شاروبيم، وكيل المدرسة، قائلا: "إزاي الطلبة هيدخلوا الحمامات دي". وتفقد شاروبيم الفصول واكتشف تكسير المقاعد وزجاج الشبابيك، وتساءل عن أسباب عدم إجراء المدرسة للصيانة قبل الدراسة.
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وزير النقل كامل الوزير في زيارته للبحيرة (3)

وزير النقل يعتمد 10 ملايين لمحطة قطار دمنهور

قرر اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اعتماد 10 ملايين جنيه لدفع العمل بمحطة السكة الحديد بدمنهور، وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، موجها بسرعة الانتهاء من الأرصفة خلال أسبوع، وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع القوات المسلحة "سلاح المهندسين"، وأيضا سرعة إنهاء الكوبري المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوي الحتياجات الخاصة، وإنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.
وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

الوزير يزور مزلقان أبو حمص: عشان خاطركم هعمل الكوبري

"علشان خاطركم هعملكم الكوبري".. بهذه الكلمات التي أطلقها اللواء كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في أثناء تفقده مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة، عم الفرح على النواب والأهالي، إذ تعاني مدينة أبو حمص بسبب تواجد المزلقان وسط المدينة، ومع إقامة كوبري من المدخل مرورا أعلى المزلقان، يكون قد تم مشكلة كبيرة يعاني منها الأهالي، وهي التكدس المروري، ما يتسبب في في وقوع الحوادث على المزلقان، لوجوده داخل الكتلة السكانية. وكان قد تقدم عدد من نواب أبو حمص بطلب للمسؤولين بإقامة الكوبرى حتى تنتهي المشكلة تماما.
وزير النقل كامل الوزير يزور مزلقان أبو حمص (4)

قادما بقطار 901.. وزير النقل يتفقد محطة بدمنهور

تفقد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور، مستقلا القطار رقم 901 القادم من القاهرة ، بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسئولى الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، وبدأ الوزير في تفقد أعمال الإنشاء بمحطة سكة حديد دمنهور، التي بدأت أعمال التطوير بها منذ أكثر من 4 سنوات ولم تنتهِ حتى الآن، وكان في استقبالة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعدد من نواب مجلس الشعب في المحافظة والقيادات التنفيذية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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