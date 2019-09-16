تطورات التمويل والتنفيذ.. إلى أين وصلت مشروعات وزارة النقل؟

شهد الاجتماع استعراض مشروعات الهيئة القومية للأنفاق ومنها المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءاتها المالية وجار تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات النقل البحري والبري والنهري

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

مدبولي والوزير مع الرئيس - أرشيفية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها، واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف - أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.

وتضمنت مشروعات هيئة سكك حديد مصر، التي تم دراستها، وجار إنهاء إجراءاتها التمويلية، تطوير أنظمة الإشارات بخطي القاهرة - إمبابة - الجيزة - برطس، بطول 29.5 كم، وقليوب - شبين القناطر - الزقازيق، بطول 49.5 كم، إلى جانب شراء 1300 عربة قطار من شركة ترانس ماش الروسية، و100 قاطرة جديدة من شركة جنرال إليكتريك،