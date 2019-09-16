رياضة

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
أحمد حمودي
أحمد حمودي
أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
وأعرب ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق، مؤكدًا ثقته الكامله في اللاعب، لتقديم كل ما يملكه مع بيراميدز خلال المرحلة المقبلة. وفسخ الأهلي تعاقده مع حمودي بالتراضي، ذلك بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر
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خلفا لـ«آل شيخ».. عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

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مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دي خيا حتى 2023

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تجديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، وأفاد الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، بتمديد ارتباط اللاعب مع الإدارة بعقد جديد يربطه بالنادي حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لعام إضافي.. وأعرب دي خيا، عن سعادته بعد توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وقال الحارس الإسباني في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أقضي ثمانية سنوات في هذا النادي العظيم، وأن أحصل على فرصة لإكمال مسيرتي هنا".
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قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

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تعرف على موعد مواجهتي بيراميدز مع الأهلى والزمالك

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق يوم 21 من الشهر الجارى بمواجهة بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش . ويعد بيراميدز أحد أهم الفرق خلال الموسم الحالى بعدما نجح في المنافسة على بطولة الدورى الموسم الماضى، واحتل فى المركز الثالث من جدول الدورى . ونجح الفريق في الموسم الماضي في احراج قطبي الكرة المصرية، خاصة الأهل الذي تغلب عليه رايح جاي في مسابقة الدوري، وفاز على الزمالك مرة واحدة.
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بداية متوازنة.. مشوار بيراميدز بالدوري للموسم الجديد

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الذي حل في المركز الثالث في النسخة الماضية، عدة مواجهات نتوازنة في البداية وصعبة في منتصف الدور الأول، حيث سيبدأ الفريق الأزرق، مشواره في الموسم الجديد من خلال مواجهة إنبي، في الأسبوع الأول ثم مواجهة طنطا، في الجولة الثانية، بعدها يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش، على أن ينطلق الموسم الجديد في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.
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شيكابالا يرد على اتهامه بسب جمهور الأهلي

أصدر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بيانًا رسميًا عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا منه على الأزمة التي تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو للاعب أثناء الاحتفال مع الجماهير عقب التتويج بكأس مصر، بعد التغلب على فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.. وظهرت خلال الفيديو هتافات مسيئة من جماهير الزمالك ضد جمهور النادي الأهلي، الأمر الذي أظهر تفاعل كبير من جانب شيكابالا.
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مصدر باتحاد الكرة يكشف موعد وملعب السوبر المصري

أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، حصول مسؤولي الجبلاية على موافقة الجهات الأمنية لإقامة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بحضور الجمهور. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه من المقرر أن يحسم اتحاد الكرة غدًا ملعب المباراة الذي ستقام عليه موقعة السوبر المحلي، بعدما اتخذ قرارا رسميًّا بإقامة المباراة يوم 20 سبتمبر. ويشارك الأهلي في مباراة السوبر كونه بطلا لمسابقة الدوري موسم 2017/ 2018، بينما يشارك الزمالك في المباراة كونه بطلا لمسابقة الكأس موسم 2017/ 2018 بعد تفوقه على فريق سموحة.
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