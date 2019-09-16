أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

أحمد حمودي

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.

وأعرب ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق، مؤكدًا ثقته الكامله في اللاعب، لتقديم كل ما يملكه مع بيراميدز خلال المرحلة المقبلة. وفسخ الأهلي تعاقده مع حمودي بالتراضي، ذلك بعد تنازل حمودي عن مستحقاته المالية، ورغبته في اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، وهو الأمر