رياضة

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف، ثم خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت، تدريبات استشفائية خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد. وأجرى الجهاز الفني تقسيمة لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كانو سبورت الاخيرة، بهدف تجهيزهم لمواجهة السوبر. وحرص فايلر، على إيقاف التمرين أكثر من مرة والتحدث
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أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

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الأمير-عبدالعزيز-بن-تركي-الفيصل-رئيس-مجلس-إدارة-الهيئة-العامة-للرياضة (2)

خلفا لـ«آل شيخ».. عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فوز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية، وقال الاتحاد: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة"، وتواجد في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، وأحمد عبد الله، عضو اللجنة في المملكة العربية السعودية، ممثلين عن مصر.
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مانشستر يونايتد يعلن تمديد عقد دي خيا حتى 2023

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تصريح مفاجئ من مرتضى منصور عن مواجهة الخطيب

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مواجهة السوبر بين فريقه ونظيره الأهلي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأوضح أنه لا يريد إشعال الأمور مع الغريم التقليدي، قائلًا إنه سيعانق محمود الخطيب رئيس الأهلي، إذا قابله في مباراة السوبر، ولكن الأول لن يفعل ذلك وسيدير وجهه، مثلما فعل ممثل القلعة الحمراء عندما انسحب من اجتماع اتحاد الكرة لوجودي، وتابع مرتضى: «لو تقابلت مع الخطيب سأمنحه درع النادي الأبيض، لأنني أريد التهدئة والبعد عن اللعب بالنار».
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الجبلاية تستبعد حكام سويسرا وصربيا من السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (10)

نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استضافة استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017- 2018 في تمام الثامنة مساءً، بحضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفةً بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل ناد)، وكشف اتحاد الكرة أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (3)

الأهلي يختتم تدريباته الجماعية استعدادًا لكانو سبورت

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية على ملعب مالابو استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها غدًا السبت في تمام السادسة مساء، ضمن ذهاب مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، واشتمل مران اليوم على تدريبات بدنية خفيفة وتقسيمة بالكرة تخللها عدد من الجمل التكتيكية تحت إشراف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقاد فقرة تدريبات بدنية بالكرة لمدة 30 دقيقة، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية مع بداية المران شارك فيها جميع اللاعبين.
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