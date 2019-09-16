مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف، ثم خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة كانو سبورت، تدريبات استشفائية خفيفة للتخلص من حالة الإجهاد. وأجرى الجهاز الفني تقسيمة لمجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كانو سبورت الاخيرة، بهدف تجهيزهم لمواجهة السوبر. وحرص فايلر، على إيقاف التمرين أكثر من مرة والتحدث