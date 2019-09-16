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لخدمة مصالح البلدين.. حمدوك يؤكد الحرص على التعاون مع السعودية

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين، وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة السعودية، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، أيضا السفير الصيني لدى السودان ما شينمين، والذي نقل تهاني الحكومة الصينية لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني، بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وأكد حمدوك، أزلية العلاقات بين بلاده والصين.وأضاف البيان، أن السفير الصيني، أشار
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الشيخ- الدكتور -عبد- الله- محمد- بن -إبراهيم -آل شيخ

بعد استهداف أرامكو.. تحذير سعودي للمجتمع الدولي

أعرب مجلس الشوري السعودي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة "بقيق وهجرة خريص" في السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن إبراهيم آل شيخ، في بيان أصدره المجلس خلال جلسته اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.
محمود-عباس (2)

فلسطين: وعد نتنياهو بفرض السيادة على الخليل دعوة للفوضى

قالت وزارة الخارجية والمغترين الفلسطينية، إن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاستعماري، بأنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على الخليل ومستوطنة كريات أربع، دعوة صريحة لنشر الفوضى بالمنطقة، موضحة في بيان اليوم، أنه في ظل السباق الانتخابي، يواصل نتنياهو، توزيع وعوده الانتخابية بشأن مستقبل الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء واسعة منها، بعد اقتحامه للبلدة القديمة بالخليل، وترجمة لأقواله التي أدلى بها أثناء الاقتحام، وتفسيرا احتلاليا لقراره بطرد المراقبين الدوليين منها، حتى يتمكن من الاستفراد التهويدي بها وتنفيذ أجنداته التوسعية الإحلالية.
الانتخابات التونسية

نتائج الانتخابات التونسية تسقط العائلة الوسطية

توجه التونسيون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمنزلة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي، كما تعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد، فبعد ثورة 2011 تم تبني النظام القائم على التعددية الحزبية، والذي يمثل قارب النجاة في الأوقات المضطربة.
بوتين (1)

بوتين يصل تركيا للمشاركة بالقمة الثلاثية حول سوريا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية "أنقرة"، حيث يعقد لقاء قمة مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني؛ لبحث ملفات الأزمة السورية. ووفقا لـ"روسيا اليوم"، "ستركز القمة على سبل تسوية الوضع في إدلب وشرق الفرات وإطلاق اللجنة الدستورية، كما سيبحث الزعماء الثلاثة الوضع الإنساني، وقضايا مساعدة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في سوريا". وسيعقد الرئيس الروسي قبل انطلاق القمة الثلاثية، لقاءً منفصلًا مع كل من نظيريه التركي والإيراني، يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

حمدوك: حريصون على تمكين العلاقات الأزلية مع مصر

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله، اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن حمدوك استقبل شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان، بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري، أمس الأحد، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة، مضيفا: "نقل شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليمين الدستورية، في القصر الجمهوري اليوم الأحد، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ورئيس القضاء عباس بابكر، وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم عزل بعدما حكم البلاد على مدار 30 عاما، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
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«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
السودان

تعيين أول صحفي وزيرًا للثقافة والإعلام في السودان

عُين الصحفي فيصل محمد صالح وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة السودانية الجديدة، ما كان محل ترحيب من الأوساط السودانية، لما عُرف به صالح من الإطلاع الواسع والعلاقات الجيدة المعروفة في أوساط الصحفيين والإعلاميين. وتخرج صالح في جامعة الأزهر في القاهرة، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة «كارديف» البريطانية، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، كما نال عدة جوائز من هيئات مرموقة في مجالي الصحافة والإعلام والدفاع عن حقوق الإنسان.
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