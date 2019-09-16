لخدمة مصالح البلدين.. حمدوك يؤكد الحرص على التعاون مع السعودية

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين، وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة السعودية، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الإثنين، أيضا السفير الصيني لدى السودان ما شينمين، والذي نقل تهاني الحكومة الصينية لرئيس مجلس الوزراء والشعب السوداني، بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وأكد حمدوك، أزلية العلاقات بين بلاده والصين.وأضاف البيان، أن السفير الصيني، أشار