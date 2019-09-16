ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنوفية

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

أسلحة - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز قويسنا، وذلك بعد ورود معلومات إلى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تفيد بقيام المدعو "ف. ع. ع." 52 عاما، مزارع، ومقيم دائرة مركز قويسنا، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وعلى الفور، تم تكليف فريق من المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية. وتمكن الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط الورشة.

وألقى فريق المباحث، القبض على المتهم وبحوزته عدداً من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبعض الأجزاء المعدة للتجميع محلية الصنع والأدوات المستخدمة في التصنيع.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.ومنذ يومين، تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها