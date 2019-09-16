السد القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

السد القطري

ودع فريق النصر السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور ربع النهائي عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السد في مباراة إياب الدور، مساء اليوم الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من البرازيلي جوليانو دي باولا، وعبدالرحمن الدوسري. تقدم السد بهدف أول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 من ضربة رأٍسية وسط ارتباك من دفاع النصر وخروج خاطئ معتاد من الحارس الأسترالي براد جونز.

وأضاف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل لبطل الدوري السعودي من خلال تنفيذه ركلة ثابتة في الدقيقة 33. ودخل النصر السعودي في الشوط الثاني بضغط مكثف، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح، بل على النقيض استقبلت شباكه هدفا ثانيا، عن طريق اللاعب حسن الهيدروس من تسديدة قوية لا تصد، سكنت شباك الحارس النصراوي