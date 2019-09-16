رياضة

السد القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
السد القطري
السد القطري
ودع فريق النصر السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور ربع النهائي عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السد في مباراة إياب الدور، مساء اليوم الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من البرازيلي جوليانو دي باولا، وعبدالرحمن الدوسري. تقدم السد بهدف أول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 من ضربة رأٍسية وسط ارتباك من دفاع النصر وخروج خاطئ معتاد من الحارس الأسترالي براد جونز.
وأضاف النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل لبطل الدوري السعودي من خلال تنفيذه ركلة ثابتة في الدقيقة 33. ودخل النصر السعودي في الشوط الثاني بضغط مكثف، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح، بل على النقيض استقبلت شباكه هدفا ثانيا، عن طريق اللاعب حسن الهيدروس من تسديدة قوية لا تصد، سكنت شباك الحارس النصراوي
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هانى-ابو-ريدة

شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.
حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
أرسين-فينجر

فينجر: صلاح نضج.. ومن الصعب إيجاد لاعب مثل فيرمينو

يرى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول أصبح أكثر نضجًا من أي وقت سبق. ونجح "صلاح" في إضافة الهدف الثالث للريدز، في شباك نيوكاسل، ظهر السبت الماضي، على ملعب «أنفيلد»، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3- 1 لصالح ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف احتل بها المركز السادس في لائحة هدافي البريميرليج رفقة زميله ساديو ماني، وآشلي بارنس مهاجم بيرنلي بنفس الرصيد.
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الأمير-عبدالعزيز-بن-تركي-الفيصل-رئيس-مجلس-إدارة-الهيئة-العامة-للرياضة (2)

خلفا لـ«آل شيخ».. عبد العزيز بن تركي رئيسا للاتحاد العربي بالتزكية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فوز الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية، من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية، وقال الاتحاد: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي المنعقد الآن بمدينة جدة"، وتواجد في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، وأحمد عبد الله، عضو اللجنة في المملكة العربية السعودية، ممثلين عن مصر.
كأس-العالم-للأندية

قرعة مونديال الأندية.. الترجي يواجه بطل آسيا

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الإثنين، في مدينة زيوريخ، عن مواجهة قوية بين الترجي التونسي (بطل إفريقيا) وبطل آسيا الذي لم يتحدد بعد حتى الآن، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد أيضا والذي سيكون واحدا من بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين أو فلامينجو وجريميو من البرازيل. ويلعب السد القطري بطل مسابقة الدولة المنظمة أمام فريق يانجين سبورت، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي في ربع النهائي، ويصعد الفائز من مباراة ربع النهائي إلى مواجهة ليفربول في نصف النهائي.
ربيع-ياسين

ربيع ياسين يعلن 22 لاعبًا في معسكر منتخب الشباب

أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل، ولمدة 10 أيام، والذي تتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام السعودية يوم 26 سبتمبر والثانية أمام عمان يوم 29 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وضمت القائمة 5 لاعبين من الأهلي، وهم حمزة علاء وعاصم سليم ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر، وانضم من الزمالك أحمد عيد وحسام أشرف، كما انضم إبراهيم عادل ناشئ بيراميدز، واجتمع ربيع ياسين مع بندر باصريح، المدير الفني للمنتخب السعودي، للتنسيق حول المباراة المقبلة بين المنتخبين.
السعودية_اليمن (1)

السعودية تتعثر أمام اليمن في تصفيات كأس العالم

تعثر المنتخب السعودي، في أولى مبارياته بدور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، أمام نظيره اليمني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. منح محسن محمد التقدم لمنتخب اليمن مبكرا مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وتمكن هتان باهبري من ادراك التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 23، قبل أن يعيد عمر الضاحي التقدم لمنتخب اليمن مرة أخرى، في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.
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