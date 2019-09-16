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فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
قيس سعيد
قيس سعيد
واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.ولم تتجاوز نسبة
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الملك-سلمان

أسلحة إيرانية وخبراء دوليين.. بيان جديد من السعودية عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "تعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة، لهجوم "غير مسبوق" أمس الأول السبت، نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية، مضيفة أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، معلنة أن "المملكة بصدد دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها"، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

لخدمة مصالح البلدين.. حمدوك يؤكد الحرص على التعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين، وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة السعودية، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
الشيخ- الدكتور -عبد- الله- محمد- بن -إبراهيم -آل شيخ

بعد استهداف أرامكو.. تحذير سعودي للمجتمع الدولي

أعرب مجلس الشوري السعودي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة "بقيق وهجرة خريص" في السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن إبراهيم آل شيخ، في بيان أصدره المجلس خلال جلسته اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.
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الانتخابات التونسية

نتائج الانتخابات التونسية تسقط العائلة الوسطية

توجه التونسيون، أمس الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة بعد رحيل الرئيس الباجي قايد السبسي، وهو ما دفع إلى تقديم موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل. وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكانت بمنزلة شرارة ما بات يعرف بالربيع العربي، كما تعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي اختبارا آخر للديمقراطية الوليدة في البلاد، فبعد ثورة 2011 تم تبني النظام القائم على التعددية الحزبية، والذي يمثل قارب النجاة في الأوقات المضطربة.
صحف سعودية

صحف عربية: تونس للإعادة والسعودية تلجأ لمخزون النفط

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس أمس، ولا تزال تداعيات الهجوم على منشآت أرامكو في السعودية تتصدر عناوين الصحف، وتناولت أيضا الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "تونس: انتخابات الرئاسة تسير نحو جولة إعادة"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت مساء أمس، إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة، وبدء عمليات فرز الأصوات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت إلى 45.02%.
انتخابات- تونس (2)

بعد انتهاء الجولة الأولى.. من يحسم السباق إلى قصر قرطاج؟

بنسبة مشاركة وصلت إلى 45.02 في المائة، أغلقت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء الأحد، مراكز الاقتراع بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط إقبال وُصف بالمحدود. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في وقت سابق وجود تفاوت ملحوظ في نسب التصويت تبعا للمناطق، موضحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركة الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المائة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
القروي2

هل يخوض «القروي» ماراثون رئاسة تونس من خلف القضبان؟

جاء اعتقال نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق هذا الاستحقاق المقرر في 15 سبتمبر المقبل، ليثير حالة من الجدل والتوتر، بعد أن أوقفته الشرطة التونسية على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وتم اقتياده إلى سجن المرناقية، وذلك بعد ساعات من إصدار دائرة القضاء المالي في تونس أمرا باعتقاله. ووجهت السلطات التونسية إلى القروي، وشقيقه غازي، في 8 يوليو تهمة "تبييض الأموال"، حيث أوقف نبيل أثناء عودته من باجة، في شمال غربي البلاد، وأودع في السجن المدني بالمرناقية.
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