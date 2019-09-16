فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

قيس سعيد

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه في حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.ولم تتجاوز نسبة