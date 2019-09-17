بعد الهجوم على أرامكو.. لماذا لجأت أمريكا إلى احتياطي النفط؟

قد تضطر الحكومات حول العالم لاقتفاء أثر الرئيس الأمريكي في السحب من مخزونات الطوارئ النفطية عند الضرورة بسبب الهجوم على أرامكو.. وريان: الحكومات ستضطر للسحب من الاحتياطي
في خطوة كانت متوقعة، صعدت أسعار النفط، يوم الإثنين، إذ سجّل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، نتيجة للهجوم على منشأتي نفط في السعودية تابعتين لشركة أرامكو، وبحسب "فرانس برس"، قالت مصادر إن الهجوم أدى إلى توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية، وخُفّض الإنتاج بنحو 5,7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل.
وعلى أثر هذا الهجوم وخفض إنتاج النفط السعودي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، باستخدام النفط من احتياطي الطوارئ، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره.
فيما يبدو أن ترامب اتخذ القرار النادر، بعد تأكده من وجود أزمة فعلية في عودة الإنتاج السعودي في الوقت الحالي على ما كان عليه، إذ قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن إمكانية استعادة معدلات إنتاج النفط الطبيعية وتجاوز تداعيات هجوم الطائرات المسيرة
فيما يبدو أن ترامب اتخذ القرار النادر، بعد تأكده من وجود أزمة فعلية في عودة الإنتاج السعودي في الوقت الحالي على ما كان عليه، إذ قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن إمكانية استعادة معدلات إنتاج النفط الطبيعية وتجاوز تداعيات هجوم الطائرات المسيرة على مصفاة النفط السعودية في منطقة أبقيق شرق المملكة، بحسب "بلومبرج".
الوكالة أشارت إلى أن كل العيون مركزة الآن على السرعة التي ستستعيد بها المملكة مستويات إنتاجها الطبيعية، في أعقاب الهجوم المسلح الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية، يوم السبت ما أدى إلى تقليص إمدادات النفط في السوق العالمية.
ويتكون احتياطي النفط الأمريكي من 4 مواقع على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا التي تحوي كهوف تخزين عميقة تحت الأرض، يبلغ عمقها ما بين 2000 و4000 قدم تحت السطح، كما بلغت كمية النفط الأكبر الذي احتفظ به الاحتياطي الاستراتيجي على الإطلاق، 727 مليون برميل في العام 2009، بحسب "سي إن إن عربي".
احتياطي النفط الأمريكي
وسبق أن لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا القرار، الذي لا يستطيع أن يتخذه سوى رئيس الدولة فحسب، 3 مرّات فقط آخرها في يونيو من عام 2011، عندما أدت الاضطرابات المدنية في ليبيا إلى زعزعة صادرات النفط العالمية.
وفي عام 2005 استخدم الاحتياطي الاستراتيجي بعد أن دمّر إعصار كاترينا البنية التحتية للنفط في البلاد على طول خليج المكسيك، بينما كان الاستخدام الأول للاحتياطي في عام 1991، عندما هاجمت أمريكا العراق في حرب الخليج الثانية، وفقا لـ"سي إن إن عربي".
ولا يمكن لأي نفط مستخرج من الاحتياطي الاستراتيجي المساهمة في دفعة فورية للإمدادات العالمية، إذ يجب سحبه من التخزين ومن ثم بيعه في سوق المشترين والبائعين، وهي عملية قد تستغرق نحو أسبوعين.
وفي وقت سابق، أوردت "مونت كارلو الدولة" عن فيل فلين المحلل لدى مجموعة "برايس فيوتورز"، أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط، من المنطقي إزاء الخلل الذي يُهدد الإنتاج العالمي استخدام هذا الاحتياطي بشكل طارئ، مضيفا "لكنني أخشى أن تبدأ الولايات المتحدة استغلال الاحتياطي كسلاح للتلاعب بالأسعار، وأنه سيفقد تأثيره في حال حصول أزمة فعلية في الأسواق.
هل تلجأ دول أخرى لاحتياطي النفط؟
وبحسب "العربية"، فقد تضطر الحكومات حول العالم لاقتفاء أثر الرئيس الأمريكي في السحب من مخزونات الطوارئ النفطية عند الضرورة بسبب الهجوم على أرامكو.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تنسق سياسات الطاقة في الدول الصناعية، إنها على اتصال بمنتجين كبار ودول مستهلكة ولكنها أضافت أن الإمدادات في السوق النفطية جيدة.
وفي الوقت الذي تنصح الوكالة الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن صافي الواردات النفطية لمدة 90 يوما، فإن الصين تمتلك احتياطيا استراتيجيا كبيرا، يُقدر بحسب خبير السلع والطاقة في (بي. سي. ايه ريسيرش)، ومقرها مونتريال، روبرت ريان، بـ510 ملايين برميل، بينما يتوقع سنج يك تي المحلل في (إس. آي. إيه إنرجي) أن احتياطي الصين يبلغ حاليا 325 مليون برميل.
"ريان" قال إن الحكومات ستسحب من المخزونات التجارية عاجلا أم آجلا، ثم ستضطر للسحب من احتياطيات الطوارئ.
وبحسب "ريان" فقد تعاني السوق من شح شديد إذا استمر التوقف لأسابيع وليس أياما، سنرى سحبا من الاحتياطيات الاستراتيجية، ويمكن القول إن العالم معتمد على الاحتياطيات الاستراتيجية الآن.