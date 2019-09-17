بعد الهجوم على أرامكو.. لماذا لجأت أمريكا إلى احتياطي النفط؟

قد تضطر الحكومات حول العالم لاقتفاء أثر الرئيس الأمريكي في السحب من مخزونات الطوارئ النفطية عند الضرورة بسبب الهجوم على أرامكو.. وريان: الحكومات ستضطر للسحب من الاحتياطي

تحرير:أحمد منصور ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

احتياطي النفط الأمريكي

في خطوة كانت متوقعة، صعدت أسعار النفط، يوم الإثنين، إذ سجّل خام برنت أكبر مكسب بالنسبة المئوية خلال يوم منذ بداية حرب الخليج في عام 1991، نتيجة للهجوم على منشأتي نفط في السعودية تابعتين لشركة أرامكو، وبحسب "فرانس برس"، قالت مصادر إن الهجوم أدى إلى توقف إنتاج ما يعادل 5% من الإمدادات العالمية، وخُفّض الإنتاج بنحو 5,7 مليون برميل يوميا، ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل. وعلى أثر هذا الهجوم وخفض إنتاج النفط السعودي، أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، باستخدام النفط من احتياطي الطوارئ، خصوصا بعد ارتفاع أسعاره.

فيما يبدو أن ترامب اتخذ القرار النادر، بعد تأكده من وجود أزمة فعلية في عودة الإنتاج السعودي في الوقت الحالي على ما كان عليه، إذ قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن إمكانية استعادة معدلات إنتاج النفط الطبيعية وتجاوز تداعيات هجوم الطائرات المسيرة