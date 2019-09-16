رياضة

سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
لويس سواريز
لويس سواريز
أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
ووضع الهداف الدولي نفسه في قائمة الهدافين الثالث في الدوري الإسباني برصيد 133 هدفًا، خلف ليونيل ميسي، وسيزار، بينما يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي الفريق بكل المسابقات برصيد 179 هدفًا، خلف كل من: (ميسي 603 أهداف- سيزار 232 هدفا- لاسلو كوبالا 194 هدفا- جوسيبي سمايلتر 184 هدفا». وأشار سواريز
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شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

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«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

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فاتي مهدد بالغياب عن برشلونة 7 مباريات

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ليونيل ميسي يتحدث عن رحيله من برشلونة

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سواريز يطالب بمنح نيمار حرية تحديد مصيره

يرى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن النجم البرازيلي نيمار يجب أن يحصل على المساحة الكافية لتحديد مستقبله، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد آتيًا من صفوف باريس سان جيرمان، وسبق أن شكّل نيمار إلى جانب سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثيا هجوميا مدمرا في صفوف العملاق الكتالوني في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي قدرت قيمتها بـ222 مليون يورو.
فالفيردي

«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
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