سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

لويس سواريز

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.

ووضع الهداف الدولي نفسه في قائمة الهدافين الثالث في الدوري الإسباني برصيد 133 هدفًا، خلف ليونيل ميسي، وسيزار، بينما يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي الفريق بكل المسابقات برصيد 179 هدفًا، خلف كل من: (ميسي 603 أهداف- سيزار 232 هدفا- لاسلو كوبالا 194 هدفا- جوسيبي سمايلتر 184 هدفا». وأشار سواريز



ووضع الهداف الدولي نفسه في قائمة الهدافين الثالث في الدوري الإسباني برصيد 133 هدفًا، خلف ليونيل ميسي، وسيزار، بينما يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي الفريق بكل المسابقات برصيد 179 هدفًا، خلف كل من: (ميسي 603 أهداف- سيزار 232 هدفا- لاسلو كوبالا 194 هدفا- جوسيبي سمايلتر 184 هدفا».



وأشار سواريز إلى أنه يعتبر هدفه في شباك ريال مدريد على ملعب «كامب نو» في مارس 2015 من أجمل أهدافه التي لا تنسى، بعد كرة عرضية طويلة من داني ألفيش بين راموس و بيبي، ليسددها في شباك كاسياس، متمًا: «بالنسبة للأهداف فهي تأتي دائمًا لكن الأهم بالنسبة لي هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا».