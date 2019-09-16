تعثر مفاوضات سد النهضة واجتماع عاجل في الخرطوم

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

سد النهضة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا رسميا، حول نتائج اجتماع سد النهضة الذي اختتم أعماله مساء اليوم الإثنين، مؤكدة أن الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين في مصر وإثيوبيا والسودان، لم تتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصرت على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.

وعرضت مصر، رؤية فنية تقوم على تحديد سنوات ملء الخزان من 7 إلى 10 اعوام، يما يدفع الضرر عن البلدين مصر والسودان وتتوافق مع حالة الفيضان والجفاف التي تحدث على الهضبة الإثيوبية إلا ان الجانب الاثيوبي يرفض زيادة عدد سنوات الملء ويتمسك بـ3 أعوام فقط. وقالت الوزارة في البيان، أنه "على ضوء هذا التعثر فلم يتسن