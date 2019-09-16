محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

محمد بن سلمان

تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ذكر على "تويتر" أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم الأخير على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، قائلًا