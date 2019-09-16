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محمد بن سلمان: إيران لا تهدد السعودية فقط بل العالم كله

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
تلقي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيًا مساء اليوم الإثنين من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأكد وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال وفقًا لقناة "العربية" الفضائية، دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة، وأشاد بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ذكر على "تويتر" أنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الهجوم الأخير على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو، قائلًا
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الملك-سلمان

أسلحة إيرانية وخبراء دوليين.. بيان جديد من السعودية عن هجوم أرامكو

قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي اليوم الإثنين، إن "تعرض منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية في المملكة، لهجوم "غير مسبوق" أمس الأول السبت، نتج عنه توقف حوالي 50% من إنتاج شركة أرامكو السعودية، كما ورد في بيان وزارة الطاقة السعودية، مضيفة أن التحقيقات الأولية أفادت بأنه تم استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات، معلنة أن "المملكة بصدد دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها"، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
قيس سعيد

فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (1)

لخدمة مصالح البلدين.. حمدوك يؤكد الحرص على التعاون مع السعودية

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، بما يخدم مصلحة البلدين، وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، أن حمدوك التقى اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، وقدم السفير السعودي، خلال اللقاء، دعوة قيادة المملكة لرئيس مجلس الوزراء السوداني لزيارة السعودية، موضحا أن حمدوك وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.
الشيخ- الدكتور -عبد- الله- محمد- بن -إبراهيم -آل شيخ

بعد استهداف أرامكو.. تحذير سعودي للمجتمع الدولي

أعرب مجلس الشوري السعودي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة "بقيق وهجرة خريص" في السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودي فقط، وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية، وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن إبراهيم آل شيخ، في بيان أصدره المجلس خلال جلسته اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.
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دونالد ترامب

ترامب: لا نحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده أصبحت المنتج الأول للطاقة في العالم، منوها بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى نفط وغاز من الشرق الأوسط، لكنها ستساعد حلفاءها في المنطقة. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الإثنين: "نظرًا لأننا حققنا أداءً جيدا في مجال الطاقة في السنوات القليلة الماضية، فنحن الآن مُصدر صاف للطاقة، ونحن المنتج الأول للطاقة في العالم". وأضاف: "نحن لا نحتاج لنفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الحقيقة لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفاءنا".
دونالد ترامب

ترامب: نعلم من المتورط بهجمات أرامكو وجاهزون للرد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعلم من الجاني في تنفيذ الهجمات على منشآت النفط السعودية مؤكدا أن واشنطن جاهزة للرد على من قام بهذا الاعتداء، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال ترامب في تغريدة على حسابه على تويتر: "هوجمت إمدادات النفط السعودية، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، ونحن جاهزون للرد على الاعتداء اعتمادًا على التحقق أولا." وأضاف: "لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة العربية السعودية حول من تعتقد أنه سبب هذا الهجوم، وكيف سنمضي قدما!"
البيت-الأبيض

أمريكا: سنتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، استعداد الولايات المتحدة للتحرك عسكريا في حالة وقوع أي هجوم إيراني على المملكة العربية السعودية. كان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وفرة المعروض بأسواق النفط، وذلك في أعقاب هجوم تبنته جماعة الحوثي الإرهابية المتحالفة مع إيران على معملي تكرير بالسعودية. وقالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان".
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