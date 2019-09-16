بسبب الإصابة.. السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم

تحرير:أحمد سعيد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

السيد حمدي

أعلن السيد حمدي، لاعب النادي الأهلي وبتروجيت السابق، اعتزاله كرة القدم، عقب عودته من الإصابة التي لحقت به موخرًا بقطع فى الرباط الصليبي، وأوضح السيد حمدى فى تصريحات إذاعية، أن الإصابة التي لحقت به فى هذا السن من عمره قللت من عزيمته في الاستمرار في عالم كرة القدم، موضحًا أنه راضٍ عن مشواره مع الساحرة المستديرة خلال 17 سنة قضاها في الملاعب المصرية وانتقاله للعديد من الأندية المصرية. ولعب حمدي في صفوف العديد من الفرق مثل المقاولون العرب ومياه البحيرة وطنطا وبتروجيت والأهلي ومصر للمقاصة والمصري والداخلية والترسانة.

وانتقل السيد حمدى للأهلي في 11 يوليو 2011 مقابل خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، وخاض أولى مبارياته مع المارد الأحمر بعد 6 أيام فقط من توقيعه للفريق، وشارك بدلا من محمد ناجي "جدو" أمام الوداد البيضاوي في دورى أبطال إفريقيا 2011، وانتهت المباراة بالتعادل 3- 3. وتوج السيد حمدي مع الأهلي بلقب الدوري ولقبين