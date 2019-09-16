رياضة

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
محمد فضل
محمد فضل
علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
وقال إيهاب جلال أمس الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وحال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معي". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة. وأوضح
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السد القطري‎

السد القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

ودع فريق النصر السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من دور ربع النهائي عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام السد في مباراة إياب الدور، مساء اليوم الإثنين، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الرياض بفوز النصر بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من البرازيلي جوليانو دي باولا، وعبدالرحمن الدوسري. تقدم السد بهدف أول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 26 من ضربة رأٍسية وسط ارتباك من دفاع النصر وخروج خاطئ معتاد من الحارس الأسترالي براد جونز.
مران- الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. تقسيمة قوية وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد عودة البعثة فجرا، من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في كأس السوبر، وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الفريق، وتحدث في حضور المترجم، عن ترتيبات للمرحلة المقبلة وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري قبل معسكر الفريق الأحمر في برج العرب بالإسكندرية.
احمد-حمودى

أحمد حمودي ينتقل إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر

أعلنت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، عن التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد، ليكون ضمن صفوف الفريق الأزرق بدايه من الموسم الحالي، الذي سينطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، وجاء تعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما، انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء، وتمسك الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدة بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية، وطلب على أساسها ضمه للفريق.
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ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
أحمد أحمد رئيس الكاف

تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.
لجنة -اتحاد- الكرة

الجبلاية تكشف سبب تأخر الإعلان عن المدير الفني للمنتخب

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، عن، عودة الجماهير للملعب، قائلا إنه "كابوس مخيف" ظل مستمر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الملف قارب على الانتهاء، موضحا خلال المؤتمر الصحفي بمقر اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن حضور الجماهير في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بمثابة تجربة لعودتهم من جديد في مباريات الدوري.. وكان مسئولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قد أقاموا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقات الموسم المقبل، وقرروا إقامة مسابقة القسم الثانى بـ36 فريقا، وسيتم تقسيمه على 3 مجموعات.
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