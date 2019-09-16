مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

محمد فضل

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.

وقال إيهاب جلال أمس الأحد فى تصريحات إذاعية: "سأرد على هذا الأمر فى حالة حدوثه بشكل رسمي، وحال وجود مفاوضات رسمية سيظل القوام الأساسي للجهاز الفني معي". ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية، ومن المنتظر أن يتم حسم ملف المدير الفنى للمنتخب خلال الأيام المقبلة. وأوضح