فينجر: صلاح نضج.. ومن الصعب إيجاد لاعب مثل فيرمينو

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

أرسين فينجر

يرى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول أصبح أكثر نضجًا من أي وقت سبق. ونجح "صلاح" في إضافة الهدف الثالث للريدز، في شباك نيوكاسل، ظهر السبت الماضي، على ملعب «أنفيلد»، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3- 1 لصالح ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف احتل بها المركز السادس في لائحة هدافي البريميرليج رفقة زميله ساديو ماني، وآشلي بارنس مهاجم بيرنلي بنفس الرصيد.

وقال فينجر في تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، عبر قناة beIN SPORTS، إن صلاح أصبح الآن يعرف الوقت المناسب للتسديد على المرمى أو لتمرير الكرة، فضلا عن امتلاكه لإمكانات كبيرة، ولذلك هو معجب كثيرًا بأدائه. وأشار مدرب الجانرز السابق، إلى أن هناك تضحيات يقدمها النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لمساعدة زميليه