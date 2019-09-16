رياضة

فينجر: صلاح نضج.. ومن الصعب إيجاد لاعب مثل فيرمينو

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
أرسين فينجر
أرسين فينجر
يرى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول أصبح أكثر نضجًا من أي وقت سبق. ونجح "صلاح" في إضافة الهدف الثالث للريدز، في شباك نيوكاسل، ظهر السبت الماضي، على ملعب «أنفيلد»، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3- 1 لصالح ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف احتل بها المركز السادس في لائحة هدافي البريميرليج رفقة زميله ساديو ماني، وآشلي بارنس مهاجم بيرنلي بنفس الرصيد.
وقال فينجر في تصريحاته، مساء اليوم الإثنين، عبر قناة beIN SPORTS، إن صلاح أصبح الآن يعرف الوقت المناسب للتسديد على المرمى أو لتمرير الكرة، فضلا عن امتلاكه لإمكانات كبيرة، ولذلك هو معجب كثيرًا بأدائه. وأشار مدرب الجانرز السابق، إلى أن هناك تضحيات يقدمها النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لمساعدة زميليه
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هانى-ابو-ريدة

شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.
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«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
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مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
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محمد صلاح يتوج بجائزة الأفضل مع ليفربول في أغسطس

أعلن نادي ليفربول رسميًا حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في النادي عشر شهر أغسطس بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد، لتكون ثاني الجوائز بعدما بدأ موسم حصد الجوائز الفردية، بتتويجه بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس، بتسجيله في شباك مرمى أرسنال، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت، وحصل الدولي المصري على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.
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إيتو: سبب وحيد يمنع محمد صلاح من الفوز بالكرة الذهبية

يرى صامويل إيتو نجم برشلونة والمنتخب الكاميروني الأسبق، أن الكرة الذهبية لم تذهب لأي لاعب أفريقي بسبب عدم احترام أبناء القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "أكتو كاميرون" قائلًا: "نحن لا نحظى بالاحترام، هذه حقيقة، أتمنى أن أكون على خطأ، لكن الكرة الذهبية المرة المقبلة، لن تذهب إلى محمد صلاح أو ساديو ماني، أريد أن يقوم أحد بتفسير لماذا لا يتمكن ماني، أو صلاح أو أوباميانج من التواجد ضمن أفضل 5 لاعبين، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أقوياء للغاية، لكن هذا الموسم، من فاز بدوري الأبطال؟ إنه ماني وصلاح".
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فينجر ينتقد أنانية صلاح ويشبهه بميسي

انتقد المدرب الفرنسي السابق لفريق آرسنال، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بسبب هوسه الشديد بتسجيل الأهداف، مطالبًا إياه بضرور تطوير طريقته في اتخاذ القرار، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، ففي تلك المواجهة رفض صلاح تمرير الكرة لماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليشتعل ماني غضبًا من تلك اللقطة أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.
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رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
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