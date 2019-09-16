766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

طلاب_ أرشيفية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.

وأوضح، أن المديرية على أتم الاستعداد لبدء العام الدراسي، مشيرا إلى أهمية تفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، لافتًا إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، موجها بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة