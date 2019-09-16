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566 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
جمارك -أرشيفية
جمارك -أرشيفية
أعلنت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية للسيارات الملاكي ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من قبل الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أغسطس، وصلت حوالي 566 مليون و17 ألف و375 جنيه، وأضافت في بيان، أنها أفرجت خلال الفترة الماضية عن 234 سيارة ركوب ملاكي، و715 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 102 مليون و89 ألف و409 جنيه.
وأشارت إلى أن عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ حوالي 996 بيان جمركي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 41 مليون و915 ألف و227 جنيه، بينما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 194 بيان جمركي وارد نهائي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 13 مليون و162 ألف و787 جنيه. وأكدت
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أزمة- إنقطاع- المياه (12)

«المجاري» تحاصر الأهالي.. تفاقم أزمة انقطاع المياه عن 10 قرى نوبية

تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب، عن نحو 10 قرى نوبية متاخمة لقرية بلانة بدائرة مركز نصر النوبة، جراء إنهيار أحد الجسور الخاصة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة بلانة، الذى تسبب فى إندفاع المياه الى عشرات الأفدنة الزراعية، ووصول مياه الصرف الصحى إلى ترع وادى النقرة والطويسة المغذية لقرى النوبة بمياه الشرب، وقد اضطرت الأزمة الأهالى بالقرى النوبية إلى البحث عن مصادر للمياه عقب الانقطاع المفاجئ للمياه عن تلك المناطق لأكثر من 10 ساعات، فيما لجأ البعض إلى نقل المياه من قرى ومناطق مركزى كوم أمبو ودراو التى تبعد لنحو 20 كيلو عبر السيارات والتكاتك.
طلاب -الثانوية(1)

766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
سد-النهضة (1)

تعثر مفاوضات سد النهضة واجتماع عاجل في الخرطوم

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا رسميا، حول نتائج اجتماع سد النهضة الذي اختتم أعماله مساء اليوم الإثنين، مؤكدة أن الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين لوزراء المياه وبحضور الوفود المكونة من أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين في مصر وإثيوبيا والسودان، لم تتطرق إلى الجوانب الفنية الخاصة بالسد، واقتصرت على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع دون مناقشة المسائل الموضوعية، بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‎وأن قدمته مصر للبلدين.
اجتمع - السيسى مع مصطفى-مدبولي ، والفريق-كامل الوزير-

تطورات التمويل والتنفيذ.. إلى أين وصلت مشروعات وزارة النقل؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها، واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومنها المشروعات التي تم إنهاء إجراءاتها المالية وجار تنفيذها، وتتضمن تطوير أنظمة الإشارات على خط القاهرة - الإسكندرية، بطول 208 كم، وخط بني سويف - أسيوط، بطول 250 كم، وخط أسيوط - نجع حمادي، بطول 181 بالإضافة إلى تجديد خط السكة بطول 297.4 كم من القاهرة إلى أسوان، إلى جانب توريد عدد 100 جرار وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا من شركة جنرال إلكتريك، وتوريد عدد 6 قطارات شاملة الصيانة وقطع الغيار، وشراء عدد 100 قاطرة جديدة.
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هدم -ملهى- ليلي (3)

اتهامات ومحاضر.. أزمة بسبب هدم أقدم ملهى ليلي في بورسعيد

كشف العميد نعمان علي نعمان، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، تفاصيل الأزمة التي نشبت نتيجة قيام ملاك عقار كان يحتوي على ملهى "سيسيل"، أقدم الملاهي الليلية بالمحافظة خلال فترة الثمانينات، والمتخصص في بيع الخمور أيضًا، والكائن بتقاطع شارعي الجمهورية والنهضة، بالبدء في هدمه فجرا، باستخدام لودر، دون الحصول على إذن من الحي، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدا أن المهندس الذي تواجد أثناء عملية الهدم ليس تابعا للحي وإنما يتبع مالك العقار.
عبد الفتاح السيسى (4)

السيسي يأمر بتوفير التمويل لزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطن.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وزير-الماليه

المالية تنفي فرض ضرائب جديدة على الرواتب والكهرباء

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب وفواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة. وأكد معيط خلال تصريحات له اليوم، الإثنين، على هامش مؤتمر يورومني المنعقد في مصر، أن "كل ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة". وكانت قد صدرت تقارير صحفية تفيد اعتزام وزارة المالية رفع رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية في تعديلات قانون ضريبة الدمغة.
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