566 مليون جنيه قيمة السيارات المفرج عنها في بورسعيد

تحرير:شيماء رشاد ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

جمارك -أرشيفية

أعلنت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد، اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية للسيارات الملاكي ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من قبل الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أغسطس، وصلت حوالي 566 مليون و17 ألف و375 جنيه، وأضافت في بيان، أنها أفرجت خلال الفترة الماضية عن 234 سيارة ركوب ملاكي، و715 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 102 مليون و89 ألف و409 جنيه.

وأشارت إلى أن عدد البيانات الجمركية والمفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ حوالي 996 بيان جمركي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 41 مليون و915 ألف و227 جنيه، بينما بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 194 بيان جمركي وارد نهائي بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 13 مليون و162 ألف و787 جنيه. وأكدت