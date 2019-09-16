«المجاري» تحاصر الأهالي.. تفاقم أزمة انقطاع المياه عن 10 قرى نوبية

تحرير:عوض سليم ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

انهيار جسر بلانة بالنوبة

تفاقمت أزمة انقطاع مياه الشرب، عن نحو 10 قرى نوبية متاخمة لقرية بلانة بدائرة مركز نصر النوبة، جراء إنهيار أحد الجسور الخاصة بمحطة الصرف الصحى بمنطقة بلانة، الذى تسبب فى إندفاع المياه الى عشرات الأفدنة الزراعية، ووصول مياه الصرف الصحى إلى ترع وادى النقرة والطويسة المغذية لقرى النوبة بمياه الشرب، وقد اضطرت الأزمة الأهالى بالقرى النوبية إلى البحث عن مصادر للمياه عقب الانقطاع المفاجئ للمياه عن تلك المناطق لأكثر من 10 ساعات، فيما لجأ البعض إلى نقل المياه من قرى ومناطق مركزى كوم أمبو ودراو التى تبعد لنحو 20 كيلو عبر السيارات والتكاتك.

وحذر النائب ياسين عبد الصبور، من مغبة تفاقم الأوضاع بقرى النوبة، خاصة مع استمرار انقطاع مياه الشرب طوال تلك الفترة، ومحاصرة مياه الصرف الصحى المندفعة من محطة صرف بلانة الأهالى داخل منازلهم وغرق عشرات الأفدنة الزراعية والشوارع الرئيسية للقرى. وناشد النائب، الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل مشكلة