رياضة

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
حسام حسن
حسام حسن
علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
ووفقا لتأكيدات المصدر فإن عمرو الجنايني يرفض وجود حمد إبراهيم ومصطفى كمال في الجهاز المعاون للمنتخب حال تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، الذي ارتفعت أسهمه خلال الساعات الماضية، لكن تراجعت فرصه بسبب تمسكه بجهازه المعاون الأمر الذي دفع الجنايني لفتح المفاوضات مجددا من أجل
اقرأ المزيد
هانى-ابو-ريدة

شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.
أرسين-فينجر

فينجر: صلاح نضج.. ومن الصعب إيجاد لاعب مثل فيرمينو

يرى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول أصبح أكثر نضجًا من أي وقت سبق. ونجح "صلاح" في إضافة الهدف الثالث للريدز، في شباك نيوكاسل، ظهر السبت الماضي، على ملعب «أنفيلد»، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3- 1 لصالح ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف احتل بها المركز السادس في لائحة هدافي البريميرليج رفقة زميله ساديو ماني، وآشلي بارنس مهاجم بيرنلي بنفس الرصيد.
محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (5)

يد مصر تسقط أمام أنجولا في نهائي دورة الألعاب

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الأنجولي، بنتيجة 25- 31، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في المغرب، وتأخر المنتخب الوطني في الشوط الأول أمام نظيره منتخب أنجولا، بنتيجة 15-12 واستمر التأخر في الشوط الثاني. كان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 40 – 23، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب. ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التى أقيمت فى الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
علاء-عبد العال

عبد العال: حسام حسن سيفشل وجلال الأنسب للمنتخب

استبعد علاء عبد العال، المدير الفني السابق للداخلية، حسام حسن، المدير الفني لسموحة، من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «هذا ليس وقت حسام حسن، عليه مراجعة نفسه تحديدا في تعامله مع اللاعبين». وواصل: «هناك 3 أو 4 لاعبين في سموحة يجلسون في المنزل بسبب تعامل حسام حسن معهم، ومنهم السيد فريد ومحمود سيد ومحمود منصور».
اتحاد-الكرة (3)

اتحاد الكرة ينعي والد جمال محمد علي

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد والد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. وتوفى والد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وعميد كلية التربية الرياضية بأسيوط، وتوجه جمال محمد على إلى سوهاج لحضور مراسم تشييع الجنازة، حيث سيتم الدفن صباح الغد الأربعاء، على أن يقام العزاء على مدار 3 أيام فى سوهاج.
عمرو-الجناينى-1

4 رسائل للجنة الجبلاية لتجنب خطايا مجلس أبو ريدة

وجه ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، رسائل للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، لتجنب أخطاء مجلس إدارة الجبلاية السابق خلال موسم 2018-2019. مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، قد تقدم باستقالة جماعية، فور خروج الفراعنة من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم، واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تشكيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت، الذي سيسير الأعمال، حتى 31 يوليو المقبل، ويتكون المجلس الجديد من عمرو الجنايني في منصب رئيس مجلس الإدارة، وجمال محمد علي في منصب نائب الرئيس، و3 أعضاء هم محمد فضل زهران وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله راضي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org