«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

تحرير:أحمد بركات ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م

حسام حسن

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.

ووفقا لتأكيدات المصدر فإن عمرو الجنايني يرفض وجود حمد إبراهيم ومصطفى كمال في الجهاز المعاون للمنتخب حال تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، الذي ارتفعت أسهمه خلال الساعات الماضية، لكن تراجعت فرصه بسبب تمسكه بجهازه المعاون الأمر الذي دفع الجنايني لفتح المفاوضات مجددا من أجل