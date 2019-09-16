«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب
تحرير:أحمد بركات
١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ م
حسام حسن
علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
ووفقا لتأكيدات المصدر فإن عمرو الجنايني يرفض وجود حمد إبراهيم ومصطفى كمال في الجهاز المعاون للمنتخب حال تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، الذي ارتفعت أسهمه خلال الساعات الماضية، لكن تراجعت فرصه بسبب تمسكه بجهازه المعاون الأمر الذي دفع الجنايني لفتح المفاوضات مجددا من أجل
ووفقا لتأكيدات المصدر فإن عمرو الجنايني يرفض وجود حمد إبراهيم ومصطفى كمال في الجهاز المعاون للمنتخب حال تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي، الذي ارتفعت أسهمه خلال الساعات الماضية، لكن تراجعت فرصه بسبب تمسكه بجهازه المعاون الأمر الذي دفع الجنايني لفتح المفاوضات مجددا من أجل حسم اسم المدرب الجديد.
ويتولى حسام حسن مسؤولية تدريب سموحة منذ شهر فبراير الماضي، وكانت له تجربة سابقة مع المنتخبات ولكن في آسيا من بوابة منتخب الأردن، وقاد العميد منتخب الأردن للوصول للملحق النهائي للوصول لكأس العالم 2014 ولكنه اصطدم بكتيبة لويس سواريز وإدينسون كافاني، ليحصد منتخب أوروجواي بطاقة الوصول للمونديال، كما حصد المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي تأهل للمباراة النهائية وقتها النشامى تحت قيادة حسام حسن.