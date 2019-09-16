ترامب عن تورط إيران في هجمات «أرامكو»: جاهزون للحرب

١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ م

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن ما يبدو في الوقت الحالي، هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت المنشآت النفطية بالسعودية وتحديدا شركة "أرامكو"، مضيفا قبل لقائه مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن "لا نريد حربا مع إيران، لكن الولايات المتحدة أكثر استعدادا للحرب من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا ينظر في الوقت الحالي في أي خيارات، مشددًا على أن بلاده لا تزال ترغب في التأكد من هُوية مرتكبي الهجمات الأخيرة، وأكد أن واشنطن ستقدم المساعدة "بكل تأكيد" إلى المملكة العربية السعودية، إزاء هذه التوترات المتصاعدة.

وأكد ترامب،ـ في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أن السعودية لديها معلومات حول من يقف وراء هجوم أرامكو، وتابع "لسنا على عجلة وسيكون لدينا موقف بناء على النتائج النهائية"، وفقًا لقناة "الحرة". وحول اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب "ليس لدي ترتيب لأي لقاء، أعلم أنهم يريدون الاجتماع، وأعلم