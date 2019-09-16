رياضة

شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.
وأوضح أن عصام الحضري طلب من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، التوسط له للعمل في الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وبالفعل قام الأخير بالتواصل مع اثنين من أعضاء اللجنة الخماسية ورحبا بالفكرة، ووعدا أبوريدة بتنفيذ طلبه، لكن إيهاب جلال رفض الأمر. وأشار، إلى أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة
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حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
أرسين-فينجر

فينجر: صلاح نضج.. ومن الصعب إيجاد لاعب مثل فيرمينو

يرى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول أصبح أكثر نضجًا من أي وقت سبق. ونجح "صلاح" في إضافة الهدف الثالث للريدز، في شباك نيوكاسل، ظهر السبت الماضي، على ملعب «أنفيلد»، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3- 1 لصالح ليفربول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف احتل بها المركز السادس في لائحة هدافي البريميرليج رفقة زميله ساديو ماني، وآشلي بارنس مهاجم بيرنلي بنفس الرصيد.
محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
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حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
محمد فضل

مفاجأة.. محمد فضل يهدد بالاستقالة من اتحاد الكرة

علمت "التحرير"، أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هدد بالاستقالة من منصبه حال عدم تعيين إيهاب جلال مدربًا للمنتخب الوطني، بعدما نما لعلمه بأن هناك اتصالات مع أكثر من مدرب آخر لتولي المهمة. وتمسك فضل باستقدام إيهاب جلال ومعه جهازه المعاون حمد إبراهيم مدربا عاما ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى، حتى يستطيع اتحاد الكرة محاسبته حال إخفاقه مع المنتخب. وشهدت الساعات الماضية محاولات من أجل اقناع إيهاب جلال بضم الثنائي طارق مصطفي في منصب المدرب العام وسيد معوض مدربا مساعدا، لكن جلال اشترط العمل مع جهازه كاملا.
ايهاب-جلال

المصري يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، عن حقيقة وداع المدرب إيهاب جلال للاعبي الفريق بعد نهاية مباراة ماليندي، معلقا: «الفيديو المتداول كان يعبر عن فرحة اللاعبين والمدرب بعد نهاية مباراة ماليندي بالفوز وما حدث امر تقليدي يحدث بين المدرب واللاعبين ولا يعتبر وداعا». وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن هناك خلافا بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال حول الجهاز المعاون معه بمنتخب مصر. وحقق المصري فوزًا كبيرًا على ماليندي بطل زنجبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
ايهاب-جلال

كواليس جديدة في مفاوضات إيهاب جلال لتدريب المنتخب

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اتفاقا بين مسؤولي اللجنة الخماسية بالجبلاية، في حالة التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، سيتم تركه لفترة مع فريق المصري، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إن الاتفاق بين مسؤولي اللجنة الخماسية يرجع إلى منح المصري فرصة لتعيين مدرب بديل بعد رحيل إيهاب جلال حال إتمام التعاقد معه لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.
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