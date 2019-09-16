شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٤ م

هاني أبو ريدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.

وأوضح أن عصام الحضري طلب من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، التوسط له للعمل في الجهاز الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، وبالفعل قام الأخير بالتواصل مع اثنين من أعضاء اللجنة الخماسية ورحبا بالفكرة، ووعدا أبوريدة بتنفيذ طلبه، لكن إيهاب جلال رفض الأمر. وأشار، إلى أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة