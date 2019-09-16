ليس تسرب غاز.. سر اختناق عمال مصنع ملابس بالفيوم

تحرير:أ.ش.أ ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

اختناق - أرشيفية

أعلنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإ|ثنين، أنها قامت بفحص مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين من الفحص عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية. وكان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم قد تلقى بلاغا اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة. وباستكمال الفحص، بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، تبين عدم حدوث تسرب غاز، وأن حالات الاختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة. وبسؤال بعض مسئولي المصنعين