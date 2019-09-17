القيعي: الأهلي كان يعلم بمرض مؤمن وقام بدوره كاملا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

مؤمن زكريا

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن البعض حاول المزايدة في أزمة إصابة مؤمن زكريا، موضحا أن النادي كان يعلم بحقيقة مرض اللاعب وقام بدوره الكامل معه على أكمل وجه، وليس في الأيام القليلة الماضية مثلما يروج البعض. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن هناك مواقف عدة للنادي الأحمر تؤكد وقوفه إلى جوار أبنائه، مثلما حدث في وقت سابق مع جيلبرتو، وإسحاق أول، وحسين أمين، وعماد النحاس، وغيرهم عند تعرضهم لإصابات قوية.

واستمر في حديثه: «مؤمن زكريا كان بحاجة للشعور بقيمته لدى الجماهير، وهو ما حدث معه بالفعل خلال الأيام الماضية، بعدما تلقى دعمًا من الجماهير كافة في مصر بطريقة رائعة». وأشار إلى أن الجمهور أحيانا يضغط على بعض اللاعبين رغم أنهم كانوا يؤدون أدوارهم على أكمل وجه، لكن بمجرد خروجه بعدهم عن الفريق