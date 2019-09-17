رياضة

القيعي: الأهلي كان يعلم بمرض مؤمن وقام بدوره كاملا

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن البعض حاول المزايدة في أزمة إصابة مؤمن زكريا، موضحا أن النادي كان يعلم بحقيقة مرض اللاعب وقام بدوره الكامل معه على أكمل وجه، وليس في الأيام القليلة الماضية مثلما يروج البعض. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن هناك مواقف عدة للنادي الأحمر تؤكد وقوفه إلى جوار أبنائه، مثلما حدث في وقت سابق مع جيلبرتو، وإسحاق أول، وحسين أمين، وعماد النحاس، وغيرهم عند تعرضهم لإصابات قوية.
واستمر في حديثه: «مؤمن زكريا كان بحاجة للشعور بقيمته لدى الجماهير، وهو ما حدث معه بالفعل خلال الأيام الماضية، بعدما تلقى دعمًا من الجماهير كافة في مصر بطريقة رائعة». وأشار إلى أن الجمهور أحيانا يضغط على بعض اللاعبين رغم أنهم كانوا يؤدون أدوارهم على أكمل وجه، لكن بمجرد خروجه بعدهم عن الفريق
اقرأ المزيد
جمال الغندور

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
هانى-ابو-ريدة

شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس خلاف عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري. وقال شوبير، خلال حلقة الإثنين، من برنامج "ملعب ON» الذي يقدمه عبر قناة ON sport، إن جلال رفض انضمام عصام الحضري، لجهازه المعاون كمدرب لحراس المرمى، مصرًا على مصطفى كمال، المتواجد معه حاليا في النادي البورسعيدي، بدلا منه.
حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤمن-زكريا-مباراة-الاهلى-والنجوم-تصوير-سامح-ابو-حسن

مؤمن زكريا.. بين دعم شيكابالا ورسالة الخطيب

يرى مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي، أن إصابته الحالية نفسية أكثر من أي شيء آخر، وهي سبب الابتعاد عن المباريات الفترة الماضية. وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة "إم بي سي مصر": "إصابتي حالة نفسية من الدرجة الأولى بنسبة 60%، والتفكير أمر سيئ بعد صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، والدتي خضعت لعملية بسبب ما يقال عني ووالدي أيضا تعرض للمرض. لفترة كنت وحيدا دون دعم أو مساندة، وسأذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج الفترة المقبلة، والتأخير في السفر نصيب لأذهب في ذلك التوقيت، فأنا راضٍ".
مؤمن-زكريا-1

مؤمن زكريا: إصابتي نفسية.. ورسالة الخطيب منحتني قوة غير طبيعية

كشف مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن سبب ابتعاد عن الملاعب طوال الفترة الماضية، هو إصابته التي وصفها بالنفسية، موضحًا انه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل أشهر، تأثر بإجراء والدته لعملية جراحية. وأضاف مؤمن، خلال تصريحاته في برنامج "اللعيب" الذي يعرض على قناة "mbc masr"، أنه لم يتمكن من التدريب طيلة 6 أشهر بسبب الضغوط النفسية التي تعرض لها، ومن المنتظر سفره إلى ألمانيا لتحديد إصابته تمهيدا للخضوع إلى برنامج علاجي.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور:بقعد أضحك على لقاءات الخطيب مع إنفانتينو

قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يقوم لإعطاء درس لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كل يوم، مشيرًا إلى أنه يجلس إلى جوار الجماهير لمتابعة مباريات فريقه، ولا يرتدي البدلة ويجلس أعلى المدرجات مثلما يفعل رئيس النادي الأحمر. وتابع مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأربعاء من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: "الراحل صالح سليم لم يحصل على ساعة من أحد، وكان يجلس بجوار رئيس الجمهورية، أثناء توليه منصب رئيس النادي الأهلي".
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى يفتح النار على عدلي القيعي بسبب عقوبة شيكابالا

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تشكيل ناديه للجنة فنية لإدارة شؤون كرة القدم خلال الفترة القادمة، تضم كلًا من: إسماعيل يوسف، وسامي الشيشيني، وطارق مصطفى، وأشرف زكي أمينًا الصندوق، بالإضافة إلى تواجد أمير مرتضى منصور، في منصب المشرف العام على الكرة. وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «الحدث اليوم»، إن هذه اللجنة سيكون دورها هو إدارة كل أمور الكرة، مع عمل خطة لمستقبل الفريق فيما يخص تعاقداته وكل الأمور المتعلقة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org