الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص

جمال الغندور

قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.

وأوضح أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري. وأكمل: «الباب مفتوح أمام حكام أمريكا اللاتينية لإدارة مباراة السوبر، لكنها لن تشهد وجود تقنية الحكم الإضافي». ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل على