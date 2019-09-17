رياضة

الغندور: نواجه صعوبة في استقدام حكم أجنبي للسوبر

تحرير:سعد الدين محمود ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ ص
جمال الغندور
جمال الغندور
قال جمال الغندور، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، إن اللجنة تختصر التعامل فقط مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتولى الاتحاد التعامل في باقي بقية الملفات. وأضاف الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «اتفقنا مع اللجنة الخماسية على أن الدوري سيدار بتحكيم مصري باستثناء مباريات الأهلي والزمالك في جميع البطولات المحلية»، لافتا إلى أنه يواجه صعوبة في مهمة استقدام حكم أجنبى لمباراة السوبر المصري بين القطبين.
وأوضح أن ارتباط الحكام الأجانب بمباريات الدوريات الأوروبية يومي السبت والأحد يصعب مهمة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري. وأكمل: «الباب مفتوح أمام حكام أمريكا اللاتينية لإدارة مباراة السوبر، لكنها لن تشهد وجود تقنية الحكم الإضافي». ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل على
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القيعي: الأهلي كان يعلم بمرض مؤمن وقام بدوره كاملا

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شوبير يكشف دور أبوريدة في ترشيح الحضري لتدريب المنتخب

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نكشف حقيقة تعيين طاقم تحكيم «نسائي» لإدارة السوبر

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قال ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك اتفاق مبدئي مع مسؤولي اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إقامة مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، في "ستاد القاهرة الدولي" بحضور 50 مشجع من كل نادي. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس من برنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم: أن هذا الكلام ليس معناه أن مسؤولو الجبلاية أخذوا بكلامه في تصريحاته مساء الأربعاء، مشيرا إلى أن هناك أجواء متوترة بين جمهور الناديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قناة الأهلي.
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الزمالك اليوم: السوبر في استاد القاهرة بدون جمهور

قال الإعلامي خالد الغندور إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ستقام على "استاد القاهرة الدولي" بدون حضور جماهيري، على عكس ما تردد خلال الأيام الماضية. وأضاف الغندور، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم»، أن المباراة ستشهد حضور 50 مشجعا من الأعضاء لكلا الناديين في الموعد المحدد لها يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الحالي. وكان مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، قد تحدث عن تخوفه من الحضور الجماهيري في مباراة السوبر، بسبب حالة التوتر القائمة بين جمهور الناديين، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على حسم اللقب لصالحه.
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