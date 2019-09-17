لأول مرة.. ياسر رزق يكشف عن محاولة اغتيال السيسي

تحرير:إسلام الشاذلي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

السيسي

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، معلومات لأول مرة قائلًا: "كان هناك معلومات أن هناك شيء يعد لاغتيال قيادات القوات المسلحة الذين يستمعون لخطاب محمد مرسي في قاعة المؤتمرات، لولا أن أحد كبار معاوني الفريق عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة في ذلك الوقت"، مشيرًا إلى أن القيادة التي نبهت الرئيس السيسي مازال أحد أكبر معاونيه الآن. وقال رزق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حياته وحياة أسرته وأحفاده على المحك؛ من أجل الدولة المصرية في ثورة 30 يونيو.

ولفت، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، موضحًا أن الإخوان حاولوا استهدافه في 30 يونيو ثم 3-7، ثم 24-7 ثم 26-7"، مشيرًا إلى أن المحاولات المتكررة لاغتيال الرئيس السيسي ليس الهدف منها الرئيس