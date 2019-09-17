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إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالدتها في حادث سير

تحرير:التحرير ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص
الفنانة دينا عبد الله
الفنانة دينا عبد الله
تعرضت الفنانة دينا عبد الله لحادث سير أثناء استقلالها سيرها برفقة والدتها بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، فى منطقة كرداسة. وذكر مصدر أمنى أن حادث تصادم وقع بين سيارة الفنانة دينا عبد الله وسيارة اخرى، مما أدى إلى إصابة والدتها وتحطيم أجزاء من السيارة. من جهتها، قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس لجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة دينا عبد الله تعرضت لحادث سير مما أدى إلى إصابتها ووالدتها بكدمات، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين فى الجيزة.

وقبل 10 أيام، تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس.

وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت به.

 

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