إصابة الفنانة دينا عبد الله ووالدتها في حادث سير

تحرير:التحرير ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ ص

الفنانة دينا عبد الله

تعرضت الفنانة دينا عبد الله لحادث سير أثناء استقلالها سيرها برفقة والدتها بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، فى منطقة كرداسة. وذكر مصدر أمنى أن حادث تصادم وقع بين سيارة الفنانة دينا عبد الله وسيارة اخرى، مما أدى إلى إصابة والدتها وتحطيم أجزاء من السيارة. من جهتها، قالت الفنانة نهال عنبر، رئيس لجنة الصحة بنقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة دينا عبد الله تعرضت لحادث سير مما أدى إلى إصابتها ووالدتها بكدمات، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين فى الجيزة.