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مصر توقع على وثيقة تعزيز دور المرأة لفض النزاعات

تحرير:محمد عودة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
جانب من توقيع الوثيقة
جانب من توقيع الوثيقة
شاركت السفيرة سها جندي، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، ممثلةً للحكومة المصرية، في التوقيع على الوثيقة التنفيذية لمشروع مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتي تهدف إلى تدشين برنامج «تعزيز دور المرأة لفض ومنع وقوع النزاعات في المنطقة العربية»، الممول من الحكومة السويدية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة «UNDP». ووقع كأطراف على نفس الوثيقة كل من الوزير مفوض أشرف سويلم، مدير مركز القاهرة لتسوية وحفظ وبناء السلام، وراندا أبو الحسن، المدير المقيم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر.
جاء ذلك بحضور السفير يان تيسليف، سفير دولة السويد بالقاهرة. ويهدف البرنامج إلى دعم قدرات المرأة بالمنطقة العربية في جهود الوساطة والحد من وقوع النزاعات المسلحة، وكذا تعزيز قدراتها للوقاية من التطرف والتشدد المؤدي إلى الإرهاب، حيث يتضمن المشروع تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل للكوادر النسائية
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