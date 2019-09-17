رئيس المصرية للاتصالات يكشف تفاصيل استثمار 3 مليارات دولار لتحسين الخدمات

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ ص

قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن شركته ستنتهي من إنشاءات شبكة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منتصف العام المقبل، موضحًا أن استكمال المخططات الأخرى سيكون بالتنسيق مع إدارة العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف حامد أن الإنشاءات بدأت عقب توقيع الاتفاق مع العاصمة الإدارية الجديدة. وكشف حامد عن تعاقد المصرية مع شركة متخصصة في قياس جوده خدمات الشركة، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي استباقا لتقرير جودة خدمات المحمول في مصر لشهر أغسطس.

وتوقع حامد أن يشهد أداء شبكة المصرية للاتصالات تحسنا كبيرا خلال شهر أغسطس، بشكل سيعكس قوة خدمات الشركة.وعلق الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على خفض سرعات باقات الإنترنت الجديدة إلي 256 كيلوبايت بعد انتهائها، وقال: "إن العميل هو المتحكم الوحيد في استهلاك باقته الشهرية".وأضاف أن عدد الاشتراكات

وتوقع حامد أن يشهد أداء شبكة المصرية للاتصالات تحسنا كبيرا خلال شهر أغسطس، بشكل سيعكس قوة خدمات الشركة.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على خفض سرعات باقات الإنترنت الجديدة إلي 256 كيلوبايت بعد انتهائها، وقال: "إن العميل هو المتحكم الوحيد في استهلاك باقته الشهرية".

وأضاف أن عدد الاشتراكات الشهرية في خدمة جودة الإنترنت فائق السرعة نمت خلال الشهر الماضي بعد طرح باقات we space وطرح أجهزة الراوتر الجديدة، مؤكدًا أن العملاء بحاجة إلى التوعية بكيفية تنظيم مدفوعاتهم.

وأشار إلى أن الباقات الجديدة حققت نتائج إيجابية تتمثل في معدلات بيع الراوتر الجديد وزيادة اشتراكات في تلك البطاقات.

وأوضح حامد أن الشركة المصرية للاتصالات أن شركته لديها حاليا 4.6 مليون مشترك في خدمات المحمول حتي الآن، مشيرًا إلى أن خدمات الإنترنت تستحوذ على 20% من إيرادات الشركة وتتوقع معدل نمو في عائدات خدمات نقل البيانات بنسبة 38%.

من ناحية أخرى، لفت حامد إلى أن الشركة تستحوذ على 4.5% من عدد مشتركي سوق المحمول في مصر.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إلى أن الشركة ضخت 3 مليارات دولار استثمارات في السوق المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة لتحديث بنيتها التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت.

وأضاف أن الشركة مستمرة في تحديث شبكتها المركزية وأيضا الدولية لتعظيم خدماتها المقدمة وتحديث الشبكة وأيضا رفع الأداء المالي من قطاع الإنترنت.

وأكد حامد أن الشركة أمامها العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التحول الرقمي واستضافة مراكز البيانات العملاقة، لافتا إلى أن الشركة بصدد وضع إطار لمراكز البيانات وتدشين أول مركز بيانات عملاق لخدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.

وقال حامد إن الشركة وقعت في هذا الإطار اتفاقيات تعاون مع شركات مايكروسوفت وأمازون وفي اتجاهها لتوقيع مزيد من الاتفاقيات مع العديد من الشركاء العالميين.

ومن المقرر أن تحصل الشركة المصرية للاتصالات على سيولة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبا من شركة فودافون مصر خلال عامي 2019 - 2020.

وقالت سارة شبايك، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة المصرية للاتصالات، إنها بصدد الحصول على سيولة بقيمة 450 مليون جنيه الشهر المقبل من شركة فودافون مصر.

وأرجعت ذلك نتيجة التخارج من وحدة الخدمات الدولية VIS لصالح شركة فودافون العالمية.

وأشارت شبايك إلى أن المصرية للاتصالات ستحصل على 700 مليون جنيه من فودافون خلال العام المقبل 2020.

وأكدت أن المصرية للاتصالات اتفقت مع فودافون على إتاحة معلومات وإفصاحات مالية أكثر وضوحا عن الأداء المالي لفودافون، بما يؤكد على الموقف المالي والعائد على الاستثمار في فودافون.