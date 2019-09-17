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رئيس المصرية للاتصالات يكشف تفاصيل استثمار 3 مليارات دولار لتحسين الخدمات

تحرير:أحمد البرماوي ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ ص
المهندس عادل حامد،
المهندس عادل حامد،
قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن شركته ستنتهي من إنشاءات شبكة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منتصف العام المقبل، موضحًا أن استكمال المخططات الأخرى سيكون بالتنسيق مع إدارة العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف حامد أن الإنشاءات بدأت عقب توقيع الاتفاق مع العاصمة الإدارية الجديدة. وكشف حامد عن تعاقد المصرية مع شركة متخصصة في قياس جوده خدمات الشركة، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي استباقا لتقرير جودة خدمات المحمول في مصر لشهر أغسطس.
وتوقع حامد أن يشهد أداء شبكة المصرية للاتصالات تحسنا كبيرا خلال شهر أغسطس، بشكل سيعكس قوة خدمات الشركة.وعلق الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على خفض سرعات باقات الإنترنت الجديدة إلي 256 كيلوبايت بعد انتهائها، وقال: "إن العميل هو المتحكم الوحيد في استهلاك باقته الشهرية".وأضاف أن عدد الاشتراكات
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بعد عامين.. مصر تبدأ سداد قرض صندوق النقد بفائدة 2%

تبدأ الحكومة في سداد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته نحو 12 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي، والتي انعقدت أمس الأحد. وحصلت مصر على هذا القرض في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.
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أسعار الذهب تعاود الصعود.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.40 جنيه للبيع، و16.30 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من بنك عودة، وبنك كريدي إجريكول بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك سئيب بواقع قرشين ليسجل نحو 16.45 جنيه للبيع، و16.35 جنيه للشراء.
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الجامعة الأمريكية: تدريب 30 موظفا حكوميا لإدارة العاصمة الجديدة

قال فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط المصرية لتدريب الكوادر الحكومية التي ستشكل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف خلال الدائرة المستديرة التي عقدها مع عدد من الإعلاميين والصحفيين اليوم الثلاثاء، بعنوان "الجامعة الأمريكية بالقاهرة: قرن جديد - الأولويات والتحديات"، أن هناك 30 من الكوادر الحكومية المصرية سيدرسون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم سينتقلون بعد ذلك للدراسة بالجامعة البريطانية، لإعدادهم كمديرين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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