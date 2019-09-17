في مثل هذا اليوم.. وُقِّعت اتفاقية كامب ديفيد

تحرير:محمد عودة ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: في عام 1978: التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1917: ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وفي عام 2010: إسرائيل تغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم. وفي عام 1961: إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

وفي عام 1939: القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1948: منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت، المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين. وفي عام 1997: مصرع 11 دبلوماسيا أجنبيا في البوسنة والهرسك بينهم