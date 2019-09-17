في مثل هذا اليوم.. وُقِّعت اتفاقية كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 17 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم:
في عام 1978: التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
وفي عام 1917: ولد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
وفي عام 2010: إسرائيل تغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم.
وفي عام 1961: إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
وفي عام 1939: القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1948: منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت، المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.
وفي عام 1997: مصرع 11 دبلوماسيا أجنبيا في البوسنة والهرسك بينهم
وفي عام 1939: القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.
وفي عام 1948: منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت، المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.
وفي عام 1997: مصرع 11 دبلوماسيا أجنبيا في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي جبرو فاجنر لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.
وفي عام 2008: مصرع 16 مواطنا يمنيا في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء.
وفي عام192: ولدت نادية السبع، ممثلة مصرية.
وفي عام 1960: ولدت عبلة كامل، ممثلة مصرية.
وفي عام 1977: ولد سيموني بيروتا، لاعب كرة قدم إيطالي.
وفي عام 1981: ولد باكاري كوني لاعب كرة قدم إيفواري.
وفي عام 2012: توفي الأمير مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.