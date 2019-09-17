برشلونة يتطلع لقهر دورتموند بذكريات السوبر الأوروبي

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ ص

برشلونة

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات لموسم 2019- 2020، ويحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني نظيره برشلونة الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساء، في أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ المسابقة، ويشارك دورتموند في دور المجموعات للمرة الثامنة في آخر 9 مواسم، أما البرسا فيشارك للموسم الـ16 على التوالي في دور المجموعات، وتعود آخر مواجهة بينهما إلى السوبر الأوروبي عام 1997 وفاز البرسا حينها 3-1 بمجموع المباراتين.

ويشارك دوتموند في دوري الأبطال للمرة الـ14، وسبق وأن توج باللقب عام 1997 وحل وصيفًا في عام 2013، وخسر الفريق الألماني 3 مرات من أصل 15 مباراة خاضها على أرضه في البطولة، محققًا الانتصار في 8 لقاءات والتعادل في مواجهات. أما برشلونة فيشارك فيشارك في دوري الأبطال للمرة الـ24، وهو رقم قياسي مناصفة مع ريال

ويشارك دوتموند في دوري الأبطال للمرة الـ14، وسبق وأن توج باللقب عام 1997 وحل وصيفًا في عام 2013، وخسر الفريق الألماني 3 مرات من أصل 15 مباراة خاضها على أرضه في البطولة، محققًا الانتصار في 8 لقاءات والتعادل في مواجهات.



أما برشلونة فيشارك فيشارك في دوري الأبطال للمرة الـ24، وهو رقم قياسي مناصفة مع ريال مدريد، ولم يحقق البرسا سوى 4 انتصارات في آخر 13 مباراة خاضها خارج أرضه في البطولة الأوروبية



وحقق برشلونة الانتصار في مباراتين من آخر 7 مباريات أمام الفرق الألمانية في ألمانيا، وتشهد مباراة اليوم مواجه لاعبين لفرقهم السابقة، فمن صفوف برشلونة هناك عثمان ديمبلي ومن صفوف بروسيا دورتموند هناك باكو ألكاسير.