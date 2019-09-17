انتخابات الكنيست.. فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

انتخابات إسرائيل

فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء، وفق ما ذكرت وكالة "فرنس برس". ويواجه نتنياهو تحديًا قويًا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض، حسب توقعات استطلاعات الرأي. ووفقًا للوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي، التي تُجرى فيها انتخابات ثانية في العام نفسه، وذلك بعدما تلقى نتنياهو خسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية عندما فشل في تشكيل ائتلاف.

واختار رئيس الوزراء الإسرائيلي، العودة إلى صناديق الاقتراع لقطع الطريق أمام إمكانية تكليف الرئيس رؤوفين ريفلن شخصية أخرى لتشكيل الحكومة. ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات قد تدفع إسرائيل إلى عدم الاستقرار السياسي في حال فشل نتنياهو ومعسكره، بالحصول على أغلبية. وتأتي هذه الانتخابات بالموازاة مع تحقيقات