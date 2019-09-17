رياضة

ليفربول في ضيافة نابولي بدوري أبطال أوروبا

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي
يستهل ليفربول اليوم الثلاثاء حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل لمواجهة نابولي على ملعب سان باولو في تمام الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتواجد الفريقان معًا في دور المجوعات الموسم الماضي، وسحمت مواجتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الت16 بفضل هدف محمد صلاح، وتغلب كل فريق 1-0 على الآخر الموسم الماضي، وسبق وأن تواجها في الدوري الأوروبي موسم 2010- 2011، وتعادلا سلبيًا على أرض نابولي، وحقق الليفر الفوز على أرضه 3-1.
ويشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه، وحقق الفريق الإيطالي 4 انتصارات في آخر 9 مباريات خاضها على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وفي آخر 12 مباراة بدوري الأبطال حقق نابولي 4 انتصارات وجميعهم على ملعبه. أما ليفربول فيشارك في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12، وخسر الريدز كل المباريات
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تتويج -الزمالك‎ (13)

اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة دور الـ32 لكأس مصر

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر، في شهر نوفمبر المقبل، وجاء هذا الموعد نظرًا لتوقف الدوري الممتاز خلال هذه الفترة لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا، والذي استعد لها خلال الفترة الماضية بفوزه على منتخب السعودية وديًا بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
تشيلسي‎

تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
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ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
راموس‎

راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
نابولى

رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
محمد-صلاح (2)

صلاح يزين قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن قائمة ليفربول التي تستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، في رحلة الريدز للدفاع عن اللقب الذي توج به الفريق للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي، بعد التغلب في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب أتلتيكو مدريد واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، ويوجد ليفربول هذا الموسم في المجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانبه كلا من نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.
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