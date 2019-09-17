ليفربول في ضيافة نابولي بدوري أبطال أوروبا

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

ليفربول ونابولي

يستهل ليفربول اليوم الثلاثاء حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل لمواجهة نابولي على ملعب سان باولو في تمام الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتواجد الفريقان معًا في دور المجوعات الموسم الماضي، وسحمت مواجتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الت16 بفضل هدف محمد صلاح، وتغلب كل فريق 1-0 على الآخر الموسم الماضي، وسبق وأن تواجها في الدوري الأوروبي موسم 2010- 2011، وتعادلا سلبيًا على أرض نابولي، وحقق الليفر الفوز على أرضه 3-1.

ويشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه، وحقق الفريق الإيطالي 4 انتصارات في آخر 9 مباريات خاضها على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وفي آخر 12 مباراة بدوري الأبطال حقق نابولي 4 انتصارات وجميعهم على ملعبه. أما ليفربول فيشارك في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12، وخسر الريدز كل المباريات

ويشارك نابولي في دور المجموعات للمرة السادسة في تاريخه، وحقق الفريق الإيطالي 4 انتصارات في آخر 9 مباريات خاضها على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وفي آخر 12 مباراة بدوري الأبطال حقق نابولي 4 انتصارات وجميعهم على ملعبه.



أما ليفربول فيشارك في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ12، وخسر الريدز كل المباريات التي خاضها خارج ملعبه بدةر المجموعات الموسم الماضي.



وحقق ليفربول الانتصار في 5 مباريات من آخر 7 لقاءات في دوري الأبطال، ولكنه خسر 6 مباريات من آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه، كما خسر آخر مباراتين على الملاعب الإيطالية.



وسبق وأن واجه محمد صلاح نابولي من قبل عندما كان لاعبًا في صفوف الدوري الإيطالي، وسبق وأن سجل في ملعب سان باولو في فوز روما 3-1 في شهر أكتوبر من عام 2016.

