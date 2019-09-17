عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

تحرير:أحمد سيد ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

ليفربول

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.

وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة إنتر ميلان × سلافيا براج – السابعة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 1 ليون × زينيت سان بطرسبرج – السابعة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 6 بوروسيا دورتموند × برشلونة



وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



إنتر ميلان × سلافيا براج – السابعة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 1



ليون × زينيت سان بطرسبرج – السابعة إلا خمس دقائق – على قناة beIN SPORTS HD 6



بوروسيا دورتموند × برشلونة – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3



نابولى × ليفربول – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 1



ريد بول سالزبورج النمساوى × جينك البلجيكى – التاسعة مساء– على قناة beIN SPORTS HD 7



أياكس امستردام × ليل الفرنسي – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 6



تشيلسي × فالنسيا – التاسعة مساء التاسعة مساء– على قناة beIN SPORTS HD 4



بنفيكا × لايبزيج - التاسعة مساء - على قناة beIN SPORTS HD 5