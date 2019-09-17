طائرات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في سوريا

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

مقاتلة حربية

شنت طائرات مجهولة ضربات على مواقع ومراكز إيرانية في ريف البوكمال، عند الحدود السورية العراقية، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية قتلت 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالية في البوكمال، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية أمس الإثنين، على الحدود بين العراق وسوريا. كان مصدر أمني في حكومة الأنبار المحلية، أكد أمس، وقوع انفجارات عنيفة هزت منطقة البو كمال السورية القريبة من الشريط الحدودي مع العراق غربي الأنبار.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية شددت إجراءاتها الاحترازية على طول الشريط الحدودي مع سوريا تحسبا لأي طارئ. يذكر أنه في 9 سبتمبر استهدفت مقار تابعة لميليشيات للحشد في منطقة البوكمال، ومن بينها مقار ميليشيات حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي يرجح أنها إسرائيلية. يشار إلى أن إيران تنشر في البوكمال