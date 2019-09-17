تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

تشيلسي

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.

ولم يخسر تشيلسي أي مباراة في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وتعود آخر هزيمة قارية للبلوز على يد برشلونة بنتيجة 3-0 في مارس من عام 2018، وفي آخر 8 مباريات أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، لم يحقق تشيلسي سوى انتصار وحيد كان على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في موسم 2017- 2018. أما فالنسيا فيشارك