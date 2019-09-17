حادث أرامكو كشف عيوب سياسة ترامب في الشرق الأوسط

شككت بعض التقارير الأمريكية في امتلاك الرئيس دونالد ترامب استراتيجية واضحة للتعامل مع التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، والتي كان أحدثها استهداف أرامكو

تحرير:محمود نبيل ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

ترامب

بدا من الواضح أن حالة التردد والازدواجية السياسية، لا تزال تسيطر على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتحديد تجاه التهديدات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي بدوره يرسم معالم التخبط في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي مزدوج الأفكار والرؤية بشأن إيران، بدا من الصعب الخروج منه، وهو الأمر الذي وصفه بعض الخبراء بأنه مأزق يصبح أكثر صعوبة مع كل جولة من التصعيد مع طهران، بما ينذر بخطر شديد في المنطقة.

وفي أعقاب الهجوم الذي استهدف حقل نفط سعودي تابعا لشركة أرامكو، مما أدى إلى توقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 % من إمدادات الخام العالمية، بدا ترامب في حيرة من أمره بشأن اتباع أي من السمات الرئيسية له على مستوى السياسة الخارجية. ترامب يصطدم بخسائر