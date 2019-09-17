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مصر تحتل المركز الثالث عالميا في ارتفاع معدل النمو

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها الهدف الثامن وهو "توثيق العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك بتحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6% خلال العام المالي 18/2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقاً لتقرير مجلة الإكونوميست.
وأضافت السعيد، أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4% وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض. وحول
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.31 جنيه، ونحو 16.41 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.39 جنيه للبيع، و16.29 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.43 جنيه للبيع، و16.33 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1503 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
المهندس عادل حامد

رئيس المصرية للاتصالات يكشف تفاصيل استثمار 3 مليارات دولار لتحسين الخدمات

قال المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن شركته ستنتهي من إنشاءات شبكة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منتصف العام المقبل، موضحًا أن استكمال المخططات الأخرى سيكون بالتنسيق مع إدارة العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف حامد أن الإنشاءات بدأت عقب توقيع الاتفاق مع العاصمة الإدارية الجديدة. وكشف حامد عن تعاقد المصرية مع شركة متخصصة في قياس جوده خدمات الشركة، موضحًا أن تلك الخطوة تأتي استباقا لتقرير جودة خدمات المحمول في مصر لشهر أغسطس.
صندوق-النقد-الدولى

بعد عامين.. مصر تبدأ سداد قرض صندوق النقد بفائدة 2%

تبدأ الحكومة في سداد الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته نحو 12 مليار دولار خلال عام 2021، بحسب تصريحات مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وصندوق النقد العربي، والتي انعقدت أمس الأحد. وحصلت مصر على هذا القرض في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، والذى حقق نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج.
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البنك-المركزى-المصرى

بعد تراجع التضخم.. ما مستقبل أسعار الفائدة في مصر؟

رسم عدد من بنوك الاستثمار عدة سيناريوهات لمصير أسعار الفائدة في مصر، خاصة عقب الانخفاض المتتالي لمعدلات التضخم، وتشير أغلب التوقعات إلى قيام البنك المركزي المصري بخفض آخر في سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، واستكمال إجراءات التيسير النقدي. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: محو الأمية أهم محاور ضبط النمو السكاني

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جهود الدولة في تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها التحدي الرئيسى للتنمية، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر فى معدلات النمو، موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. وتستهدف خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، برامج لضبط النمو السكاني، تتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال.
سلع-استهلاكية

سجل أدنى مستوى منذ عام 2013.. التضخم في مصر إلى أين؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 6.7% خلال شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر يوليو السابق عليه، بينما سجل معدل التضخم السنوى الأساسي نحو 6.4% خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 7.8% خلال شهر مايو السابق عليه، ويقاس معدل التضخم من قِبَل جهاز الإحصاء باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1- 28 من كل شهر.
اموال

3 عوامل أدت إلى تراجع عائد أدوات الدين لأدنى مستوى

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض العائد على السندات أجل 5 سنوات بمعدل 1.37 نقطة أساس خلال عطاء أمس ليصل إلى 14.44%، في مقابل نحو 15.81% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض العائد على السندات أجل 10 سنوات لتصل إلى 14.68% مقابل 15.55% بتراجع 87 نقطة أساس. كما تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أجلى 91 و273 يومًا 1.5%، لكل منهما، لينخفض المتوسط المرجح للفائدة إلى 16.44% مقابل 17.9%، وانخفض العائد على أذون أجل 273 يومًا إلى 16.378% مقابل 17.882%.
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