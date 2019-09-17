رانيا يوسف تواصل تصوير «الآنسة فرح» في الغردقة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

رانيا يوسف

تواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «الآنسة فرج» بالمدينة الغردقة، ويستمر التصوير حتى يوم الخميس المقبل، ومن ثم العودة إلى القاهرة لاستئناف التصوير داخل الديكور الخاص بالمسلسل، و«الآنسة فرح» هو فورمات أجنبي عن مسلسل Jane the virgin الذي عُرض قبل 5 سنوات على قناة CW، وقُدم على 5 أجزاء، وهو مسلسل درامي كوميدي رومانسي، ويشارك فى بطولة النسخة العربية كل من؛ أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، وغيرهم.

«الآنسة فرح» من إخراج أحمد الجندي، تدور أحداث المسلسل حول (فرح) تعمل جرسونة فى إحدى الفنادق، إلى جانب دراستها، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها، والدتها هي الفنانة رانيا يوسف، التى أجبرت على الزواج المبكر، مما جعل فارق العمر بينها وبين ابنتها صغير، تمتد أحداث المسلسل إلى 4 أجزاء، من المقرر أن