فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رانيا يوسف تواصل تصوير «الآنسة فرح» في الغردقة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
تواصل الفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «الآنسة فرج» بالمدينة الغردقة، ويستمر التصوير حتى يوم الخميس المقبل، ومن ثم العودة إلى القاهرة لاستئناف التصوير داخل الديكور الخاص بالمسلسل، و«الآنسة فرح» هو فورمات أجنبي عن مسلسل Jane the virgin الذي عُرض قبل 5 سنوات على قناة CW، وقُدم على 5 أجزاء، وهو مسلسل درامي كوميدي رومانسي، ويشارك فى بطولة النسخة العربية كل من؛ أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، وغيرهم.
«الآنسة فرح» من إخراج أحمد الجندي، تدور أحداث المسلسل حول (فرح) تعمل جرسونة فى إحدى الفنادق، إلى جانب دراستها، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها، والدتها هي الفنانة رانيا يوسف، التى أجبرت على الزواج المبكر، مما جعل فارق العمر بينها وبين ابنتها صغير، تمتد أحداث المسلسل إلى 4 أجزاء، من المقرر أن
اقرأ المزيد
محمد إمام ونوران طلعت

مفاجأة زوجة محمد إمام له في عيد ميلاده (صور)

نشر الفنان محمد إمام صورا من حفل عيد ميلاده الذى فاجأته زوجته (نوران طلعت) به، حيث أعدته فى سرية تامة، ليلة أمس، ودعت كل أصدقائه المقربين منه داخل الوسط الفني، للحضور والاحتفال معه بعيد ميلاده الـ35، ومن بين النجوم الحاضرين "شريف منير، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، أحمد رزق، شيكو، كريم محمود عبد العزيز، رامي رضوان، سليمان عيد، محمود البزاوي، دنيا سمير غانم، الشيف علاء الشربيني والمخرج أحمد خالد موسي"، بالإضافة إلى أصدقائه من خارج الوسط الفني، وعلق «إمام» على الصورة قائلا: «مراتي فاجأتني باحتفال لعيد ميلادي.. وعزمت الناس اللى بحبهم من قلبي».
مسرحية-المتفائل (3)

مد «المتفائل» لسامح حسين 15 يوما للمرة الثانية

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحى "المتفائل" 15 ليلة للمرة الثانية على التوالي نظرا للإقبال الجماهيرى الشديد ليبدأ العرض موسمه الثالث من غد الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 في تمام التاسعة مساءً على المسرح القومي بالعتبة. "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كل عناصره المسرحية. "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، وإخراج إسلام إمام.
فضائية-جديدة-بنكهة-محلية-من-الترفيه-العائلي-لبلدان-المغرب-العربي (2)

MBC تعلن إطلاق قناة جديدة.. وفيفي عبده مفاجأة

أعلنت مجموعة MBC السعودية عن إطلاق قناة جديدة تحمل اسم MBC5 وترفع شعار "قوتنا واحدة"، موجهة إلى بلدان المغرب العربي، في سياق خطتها الخمسية للتوسع والنمو، تحت رئاسة محمد عبد المتعال. ووفقا لبيان صادر عن المجموعة، فإن "القناة تحمل الرقم 5 أو Cinq بالفرنسية، المألوف في الثقافة الفرنكوفونية، والمتداول في دول المغرب العربي التي تزخر بمخزون حضاري وتراثي وثقافي ومعرفي عريق، ولعل مصطلح (خمسة وخميس) الذي يرمز إلى التفاؤل والإيجابية وحسن الطالع، هو خير تعبير عن معنى ومغزى رقم القناة".
اقرأ المزيد من الأخبار
رانيا-يوسف

انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
رانيا يوسف

«الآنسة فرح» لرانيا يوسف|90 حلقة بدءا من موسم الشتاء

قرر صناع مسلسل "الآنسة فرح" للنجمة رانيا يوسف والممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، وذلك على غرار النسخة الأمريكية المأخوذ منها العمل، وهو مسلسل Jane the virgin، دراما كوميدية رومانسية عرضت على 5 أجزاء، وهو دراما كوميدية رومانسية عُرضت على قناة CW بداية من عام 2014. "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
تامر-هجرس

بنات تامر هجرس يخطفن الأضواء.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org