إيران تعتقل 3 أجانب بتهم مختلفة بينها التجسس

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

الشرطة الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 أشخاص من ذوي الجنسية الأسترالية بتهم مختلفة بينها التجسس، وفقا لـ"سبوتنيك". وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: إن "ما أشيع عن اعتقال ثلاثة أشخاص من الجنسية الأسترالية في إيران صحيح"، متابعًا: "هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم وفتح قضايا ضدهم بتهم مختلفة". وأوضح إسماعيلي أن واحدا من الملفات القضائية المفتوحة ضدهم اتهام بتصوير مناطق عسكرية ممنوع التصوير فيها، وفي ملف آخر لأحدهم هناك عمليات تجسس ضد الدولة الإيرانية، وسوف يبت القضاء في هذه القضايا.

واعتقلت السلطات الإيرانية في وقت سابق، 17 شخصًا في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وذكر مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن بعض المعتقلين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الأمر جملة وتفصيلا واصفا