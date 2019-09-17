سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيران تعتقل 3 أجانب بتهم مختلفة بينها التجسس

تحرير:وكالات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 أشخاص من ذوي الجنسية الأسترالية بتهم مختلفة بينها التجسس، وفقا لـ"سبوتنيك". وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: إن "ما أشيع عن اعتقال ثلاثة أشخاص من الجنسية الأسترالية في إيران صحيح"، متابعًا: "هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم وفتح قضايا ضدهم بتهم مختلفة". وأوضح إسماعيلي أن واحدا من الملفات القضائية المفتوحة ضدهم اتهام بتصوير مناطق عسكرية ممنوع التصوير فيها، وفي ملف آخر لأحدهم هناك عمليات تجسس ضد الدولة الإيرانية، وسوف يبت القضاء في هذه القضايا.
واعتقلت السلطات الإيرانية في وقت سابق، 17 شخصًا في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.  وذكر مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن بعض المعتقلين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الأمر جملة وتفصيلا واصفا
اقرأ المزيد
انتخابات-اسرائيل

انتخابات الكنيست.. فتح صناديق الاقتراع في إسرائيل

فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء، وفق ما ذكرت وكالة "فرنس برس". ويواجه نتنياهو تحديًا قويًا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض، حسب توقعات استطلاعات الرأي. ووفقًا للوكالة، فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي، التي تُجرى فيها انتخابات ثانية في العام نفسه، وذلك بعدما تلقى نتنياهو خسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية عندما فشل في تشكيل ائتلاف.
بوتين (3)

بوتين يستعين بآية من القرآن للتعليق على أزمة اليمن

لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الاستعانة بالقرآن الكريم، خلال حديثه باللغة الروسية، عن الأزمة اليمنية، مشددا على أهمية وضرورة تنظيم حوارا بين الأطراف المتنازعة وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، واصفا ما يحدث في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" وأن الوضع الحالي متأزم ولن يحل إلا بالحوار، مطالبا أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ منصة أستانا، نموذجا يحتذى به لجمعهم حول مائدة واحدة، بحسب روسيا اليوم.
ضحايا-تفجير-اليمن (2)

إيران: مستعدون لإنهاء الأزمة في اليمن

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة لإرساء السلام في اليمن، المستمر منذ 4 سنوات. وأشار ربيعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، في طهران، إلى مبادرة طهران ذات النقاط الأربع منذ بداية الأزمة في هذا البلد، وفقا لوكالة "فارس". ونوه بأن أحداثا مهمة وقعت خلال الأيام الماضية كانت اليمن أهمها، بينما أطلق ذوو النيات الخبيثة في المنطقة تهما لا أساس لها من أجل تأجيج الخلافات والسعي لزعزعة الثقة بين بلدان الجوار حيث لوحظت خطوات تخريبية خلال الأيام الماضية عقب حادثة شركة أرامكو في السعودية.
]اوبك

أوبك عن هجوم أرامكو: لا يستوجب الذعر

علق الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، وخلف أضرارا مادية جسيمة. وقال باركيندو، في تصريح اليوم الإثنين: "إن الأمر لا يستوجب الذعر ولا اجتماعا عاجلا، والسعودية تتعامل بشفافية مع الأزمة". بينما استنكرت بريطانيا أيضًا الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، معتبرة أنه خطير ويعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ويتوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة من قبَل المجتمع الدولي للرد على الخروقات الإيرانية التي تمثل تهديدا للأمن العالمي.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاتحاد الاوروبي

الاتحاد الأوروبي لإيران: لا تقوضوا الاتفاق النووي

دعا الاتحاد الأوروبي، إيران، اليوم الأربعاء، إلى الامتناع عن خطوات قد تقوض الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وطهران، بشأن أنشطتها النووية عام 2015، مرحبا في الوقت ذاته، بأي جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع طهران وخفض التوتر في منطقة مضيق هرمز. وعلق أحد المتحدثين الأوروبيين على مبادرة فرنسية ترمي لتقديم حزمة قروض لإيران ضمن خط ائتماني بقيمة 15 مليار دولار مرفق بشروط، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار، وفقا لوكالة الأنباء "آكي الإيطالية".
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
جان-ايف-لودريان-مع-جواد-ظريف

فرنسا: المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي «هشة»

علَق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، على المفاوضات بين الدول الأوروبية وإيران بشأن الاتفاق النووي. ووصف لودريان في تصريحات صحفية، المفاوضات بأنها "هشة للغاية"، متابعًا: "ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لا يزال الأمر هشًا للغاية"، وفقا لـ"فرانس 24". يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في الأيام المقبلة. وعبّر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائما الرفض".
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org