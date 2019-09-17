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مصر تطلق قمرها الصناعي الثاني.. وتشارك بالقمر العربي

رئيس الاستشعار عن بعد: مصر تخطو بخطوات غير مسبوقة فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الاستشعار من البعد بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا منه بأهمية علوم الفضاء
تحرير:أ.ش.أ ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
إطلاق قمر صناعي - صورة أرشيفية
إطلاق قمر صناعي - صورة أرشيفية
أعلن رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد زهران، إطلاق مصر قمرها الصناعي الثاني (نارسكيوب-1) من نوع (كيوب سات) من اليابان لمحطة الفضاء الدولية، ومن المقرر وضع القمر في مداره أول نوفمبر المقبل، وهذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100 %، قائلا إنه تم إطلاق القمر بهدف تعزيز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنيات متقدمة، تتيح لمصر تنفيذ مهام فضائية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقمر الصناعي من الأنواع الصغيرة، وزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام.
وأضاف زهران، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن القمر (نارسكيوب 1) يحتوي على تقنية تصوير أحدث نسبيا من القمر الأول (نارسكيوب-2)، وقدرات تخزين عالية، وتم تنفيذ عمليات اختبارات التأهيل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كيتاكيوشو باليابان، من خلال اتفاقية خاصة بإطلاق الأقمار الصناعية البحثية.وأوضح أن إطلاق
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نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام يأمر بضبط قنصل إيطالي سابق ووضعه على قوائم الترقب

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر (هارب)، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم ترقب الوصول، وإحالة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21 ألفا و855 قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
الجامعة -الأمريكية (4)

الجامعة الأمريكية تهدي متحف الحضارة 5 آلاف قطعة آثار

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 5 آلاف قطعة أثرية، أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الآثار، والتي كانت قد حصلت عليها الجامعة في ستينات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت. وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن قانون القسمة كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50% من نتاج الحفائر، وتلك القطع الأثرية كانت من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.
طقس-حار (7)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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السيسي: نتطلع لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها السيسي، اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش القمة السابعة للتيكاد المنعقدة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سكرتير عام الأمم المتحدة أشاد بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي.
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السيسي يوجه رسالة للمصريين في الخارج

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة بمناسبة حلول العالم الهجري الجديد، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، وقال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".
السيسي-اليوم-مع-السيد-أنطونيو-جوتيريش، (1)

السيسى يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم الخميس، مع أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش انعقاد القمة السابعة للتيكاد بمدينة يوكوهاما اليابانية. من ناحية أخرى، التقى السيسي، صباح اليوم، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيجي سيكو، في يوكوهاما. وقال متحدث الرئاسة، إن الوزير الياباني رحب بالرئيس، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في شتى المجالات.
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غدا السيسي يلتقي وزير التجارة الياباني وزعماء أفارقة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يجري، غدا الخميس، محادثات مهمة مع عدد من الزعماء الأفارقة المشاركين في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) الذي بدأ أعماله بمدينة يوكوهاما اليابانية اليوم ويختتم بعد غد الجمعة، مضيفا أن السيسي سيستقبل غدا وزير التجارة الياباني هيروشيج سيكو لبحث المشروعات المحورية المشتركة والمشروعات التنموية والفرص الاستثمارية بمصر وخاصة في مجالات النقل والمواصلات.
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