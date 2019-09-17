مصر تطلق قمرها الصناعي الثاني.. وتشارك بالقمر العربي

رئيس الاستشعار عن بعد: مصر تخطو بخطوات غير مسبوقة فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الاستشعار من البعد بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا منه بأهمية علوم الفضاء

تحرير:أ.ش.أ ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

إطلاق قمر صناعي - صورة أرشيفية

أعلن رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد زهران، إطلاق مصر قمرها الصناعي الثاني (نارسكيوب-1) من نوع (كيوب سات) من اليابان لمحطة الفضاء الدولية، ومن المقرر وضع القمر في مداره أول نوفمبر المقبل، وهذا القمر صممته وبرمجته واختبرته وصنعته عقول مصرية بنسبة 100 %، قائلا إنه تم إطلاق القمر بهدف تعزيز قدرات البرنامج الفضائي الوطني، وامتلاك تقنيات متقدمة، تتيح لمصر تنفيذ مهام فضائية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقمر الصناعي من الأنواع الصغيرة، وزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام.

وأضاف زهران، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن القمر (نارسكيوب 1) يحتوي على تقنية تصوير أحدث نسبيا من القمر الأول (نارسكيوب-2)، وقدرات تخزين عالية، وتم تنفيذ عمليات اختبارات التأهيل الفضائي ومراجعة الأمان بجامعة كيتاكيوشو باليابان، من خلال اتفاقية خاصة بإطلاق الأقمار الصناعية البحثية.وأوضح أن إطلاق