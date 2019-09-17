24 قتيلا في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا بكابول

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

هجوم كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وسط العاصمة "كابول"، وذلك وسط حشد انتخابي لرئيس أفغانستان. وأوضحت الشرطة، أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصًا، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وفقا لـ"سبوتنيك". وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء. كما قررت الحكومة الأفغانية تجميد مساعيها حول عملية السلام حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 28 سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في أفغانستان صديق صديقي: إن "الحكومة المقبلة ستعمل على إعداد خريطة للسلام"، مؤكدا "نحن نلتزم بعملية السلام، وحركة طالبان كانت هي السبب الرئيسي وراء توقف عملية السلام"، منوها إلى أن إقامة الانتخابات يعد أولوية حاليا بالنسبة للحكومة الأفغانية. وتعاني أفغانستان صدامات