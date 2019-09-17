جريمة

بعد تنازل الأهل.. تحقيق عاجل في تحرش مدرس بطفلة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
تخرش - صورة أرشيفية
تخرش - صورة أرشيفية
أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرارا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة المتهم فيها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات الموجودة بالمجاورة السادسة والثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي» داخل منزله في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر، بعدما حضرت الطفلة لتلقي الدرس عند زوجته، مدرسة هي الأخرى، فيما أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهم بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام.
كانت أسرة الطفلة «ي. ع»، قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه «إبراهيم ع» مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بالعاشر من رمضان، بالتحرش بطفلتهم، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس، محاولا هتك عرضها، وذلك حال حضورها «درس خصوصي» مع زوجته، إلا أنها
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اختناق- من -الغاز

ليس تسرب غاز.. سر اختناق عمال مصنع ملابس بالفيوم

أعلنت قوات الحماية المدنية، اليوم الإ|ثنين، أنها قامت بفحص مصنعين للكيماويات والملابس بالفيوم، على خلفية الإبلاغ بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بالمصنعين، مشيرة إلى أنه تبين من الفحص عدم حدوث تسرب للغاز، وأن حالات الاختناق المبلغ عنها كانت نتيجة رش مبيدات حشرية. وكان قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم قد تلقى بلاغا اليوم، بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.
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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز قويسنا، وذلك بعد ورود معلومات إلى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تفيد بقيام المدعو "ف. ع. ع." 52 عاما، مزارع، ومقيم دائرة مركز قويسنا، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وعلى الفور، تم تكليف فريق من المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية. وتمكن الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط الورشة.
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9 سيارات للسيطرة على حريق بورشة أحذية فى الإسكندرية

نشب حريق هائل بمصنع أحذية كائن بشارع كنيسة الدبانة بمنطقة محطة الرمل، اليوم الإثنين، دون أنباء عن وقوع إصابات وامتد الحريق إلى باقي أجزاء العقار محل مصنع الأحذية، بينما هرولت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبدأت على الفور في التعامل وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى كنيسة ملاصقة وعقارات مجاورة. بدأت الواقعة بتلقى أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب الحريق المشار إليه فانتقلت على الفور سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق.
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اختناق عمال بمصنع ملابس بسبب تسرب غاز بالفيوم

شهد مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، اليوم الإثنين، إصابة 90 عاملا وعاملة بحالة اختناق شديدة نتيجة تسرب غاز الكلور السام من أحد مصانع البتروكيماويات المجاورة، بينما انتشرت سيارات الإسعاف بمحيط المصنع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وانتقلت قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة، كما هرع أهالي المصابين فور سماعهم الخبر إلى المصنع للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وتجمهروا أمام المصنع حتى اصطحاب أبنائهم.
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التحرش-بالطلبة-فى-المدارس-اغتصاب-اطفال (3)

الأهل تنازلوا.. «الصلح» ينهي قضية تحرش مدرس بطفلة

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بدائرة قسم شرطة أول العاشر، على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء «درس خصوصي» في إحدى المناطق التابعة لدائرة القسم، وذلك بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام الموجه لمدرس طفلتهم.
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ضبط مدرس تحرش بطفلة في «درس خصوصي» بالشرقية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مدرس، في العقد الرابع من العمر؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي»، وذلك في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وجرى ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار أحمد حمدي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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القبض على أب زوّج طفلته وخطب شقيقتيها في الشرقية

تمكنت لجنة حماية الطفل بفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من إحباط خطوبة طفلتين شقيقتين، لم تتم أي منهما خمسة عشر ربيعًا بعد؛ بعدما وافق والدهما على خطبتهما لاثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية. وكشفت التحريات عن قيام الأب بتزويج ابنته شقيقة الطفلتين الكبرى، دون إتمامها خمسة عشر عامًا هي الأخرى، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتم ضبط والد الفتيات والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

«نكد الزوجية» وراء انتحار موظف بـ««تعليم الشرقية»

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، بإشراف العقيد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة عامل خدمات معاونة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، من مياه ترعة «بحر مويس»، وذلك بالقرب من كوبري «عرابي»، بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، فيما يواصل رجال البحث الجنائي جهودهم لفحص ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، خاصةً وأن التحريات الأولية أفادت بوجود خلافات بين المتوفي وزوجته.
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