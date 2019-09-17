بعد تنازل الأهل.. تحقيق عاجل في تحرش مدرس بطفلة

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

تخرش - صورة أرشيفية

أصدر رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، قرارا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة المتهم فيها مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات الموجودة بالمجاورة السادسة والثلاثين بمدينة العاشر من رمضان، بالتحرش بطفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، وذلك في أثناء انعقاد «درس خصوصي» داخل منزله في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة أول العاشر، بعدما حضرت الطفلة لتلقي الدرس عند زوجته، مدرسة هي الأخرى، فيما أمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهم بعد موافقة أهل الطفلة على إجراءات الصلح والتنازل عن الاتهام.

كانت أسرة الطفلة «ي. ع»، قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه «إبراهيم ع» مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الرسمية للغات بالمجاورة السادسة والثلاثين بالعاشر من رمضان، بالتحرش بطفلتهم، والتي بالكاد أتمت ربيعها السادس، محاولا هتك عرضها، وذلك حال حضورها «درس خصوصي» مع زوجته، إلا أنها