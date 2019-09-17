تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

منتخب مصر

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "أنا مقتنع تماما بحسام حسن كمدرب، وأنا من تعاقدت معه من قبل رغم خلافي مع شقيقه إبراهيم، وأثق أيضا في إيهاب جلال وطلعت يوسف وحسن شحاتة، وأتعجب من خزن الأخير لوضعه في مقارنه مع الآخرين وأؤكد له أن الصغير أصبح كبيرا". ويحظى حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "أنا مقتنع تماما بحسام حسن كمدرب، وأنا من تعاقدت معه من قبل رغم خلافي مع شقيقه إبراهيم، وأثق أيضا في إيهاب جلال وطلعت يوسف وحسن شحاتة، وأتعجب من خزن الأخير لوضعه في مقارنه مع الآخرين وأؤكد له أن الصغير أصبح كبيرا".



ويحظى حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم، وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.



ووفقا لتأكيدات المصدر فإن الجنايني يرفض وجود حمد إبراهيم ومصطفى كمال في الجهاز المعاون للمنتخب حال تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري، الذي ارتفعت أسهمه خلال الساعات الماضية، لكن تراجعت فرصه بسبب تمسكه بجهازه المعاون الأمر الذي دفع الجنايني لفتح المفاوضات مجددا من أجل حسم اسم المدرب الجديد.