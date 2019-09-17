رياضة

تعليق صادم من مرتضى منصور على مدرب الفراعنة القادم

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على ملف مدرب المنتخب الوطني القادم، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر. وعلمت "التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة.
وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "أنا مقتنع تماما بحسام حسن كمدرب، وأنا من تعاقدت معه من قبل رغم خلافي مع شقيقه إبراهيم، وأثق أيضا في إيهاب جلال وطلعت يوسف وحسن شحاتة، وأتعجب من خزن الأخير لوضعه في مقارنه مع الآخرين وأؤكد له أن الصغير أصبح كبيرا". ويحظى حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة
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جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
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هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
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تعرف على سر تأخر إعلان المدرب الجديد للمنتخب الوطني

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن آخر تطورات التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب توديع مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال فايق في تصريحات عبر برنامجه «ملعب 9090» صباح اليوم، إن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تم تحديده بالفعل بناءً على تأكيد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وأكد أن المدير الفني الجديد هو إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي.
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ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
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مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
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