اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة دور الـ32 لكأس مصر

تحرير:أحمد بركات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

تتويج الزمالك بكأس مصر

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر، في شهر نوفمبر المقبل، وجاء هذا الموعد نظرًا لتوقف الدوري الممتاز خلال هذه الفترة لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا، والذي استعد لها خلال الفترة الماضية بفوزه على منتخب السعودية وديًا بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وكان حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أكد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حرصًا على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي، علما بأنه قد تقام خلال هذه الفترة مباراة مؤجلة لطلائع الجيش، من مؤجلاته بسبب مشاركته

وكان حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أكد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حرصًا على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي، علما بأنه قد تقام خلال هذه الفترة مباراة مؤجلة لطلائع الجيش، من مؤجلاته بسبب مشاركته في كأس العالم العسكرية.



وأوضح مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان سابق، إن احتمالات التعديل بجدول الدوري تنحصر في ثلاث حالات فقط، هي تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية، وتغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة أفريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية، فيما تتحدد مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.