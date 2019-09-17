رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد إقامة دور الـ32 لكأس مصر

تحرير:أحمد بركات ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
تتويج الزمالك بكأس مصر
تتويج الزمالك بكأس مصر
اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباريات دور الـ32 لكأس مصر، في شهر نوفمبر المقبل، وجاء هذا الموعد نظرًا لتوقف الدوري الممتاز خلال هذه الفترة لمشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا، والذي استعد لها خلال الفترة الماضية بفوزه على منتخب السعودية وديًا بهدف نظيف، جاء عن طريق أسامة جلال، في المباراة الودية التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعداد لخوض بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
وكان حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أكد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، حرصًا على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي، علما بأنه قد تقام خلال هذه الفترة مباراة مؤجلة لطلائع الجيش، من مؤجلاته بسبب مشاركته
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تشيلسي‎

تشيلسي يتسلح بالتاريخ أمام فالنسيا بدوري الأبطال

يعود تشيلسي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد، عندما يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره فالنسيا على ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتوج البلوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويقودهم تدريبًا هذا الموسم الهداف التاريخي فرانك لامبارد، وسبق وأن تواجه الفريقان في المسابقة 6 مرات من قبل، لم يحقق خلاها فالنسيا اي انتصار، ويشارك تشيلسي في دور المجموعات للمرة الـ16 في تاريخه، ولم يودع من تلك المرحلة سوى مرة واحدة فقط في موسم 2012- 2013.
ليفربول‎

عودة دوري أبطال أوروبا.. 8 مباريات بافتتاح المجموعات

يشهد اليوم الثلاثاء، عودة بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد (2019-2020) للدوران من جديد، من خلال العديد من المواجهات القوية والمثيرة، في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ويحل ليفربول الإنجليزي حامل لقب النسخة الأخيرة ضيفًا على نابولي الإيطالي بملعب سان باولو، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة يحل برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على بوروسيا دورتموند الألماني بملعب سيجنال ايدونا بارك، وفي المجموعة الثامنة يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره فالنسيا الإسباني بملعب ستامفورد بريدج.
محمد -صلاح - 2018 (2)

ليفربول في ضيافة نابولي بدوري أبطال أوروبا

يستهل ليفربول اليوم الثلاثاء حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يرحل لمواجهة نابولي على ملعب سان باولو في تمام الساعة التاسعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وتواجد الفريقان معًا في دور المجوعات الموسم الماضي، وسحمت مواجتهما الأخيرة على ملعب الأنفيلد تأهل ليفربول إلى دور الت16 بفضل هدف محمد صلاح، وتغلب كل فريق 1-0 على الآخر الموسم الماضي، وسبق وأن تواجها في الدوري الأوروبي موسم 2010- 2011، وتعادلا سلبيًا على أرض نابولي، وحقق الليفر الفوز على أرضه 3-1.
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فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يعلن موعد قرعة الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019- 2020 يوم الخميس المقبل في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، ومن المُقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد انطلاق المسابقة في مراسم إجراء القرعة. وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
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تعرف على تاريخ الزمالك ضد أندية تأهلت لأول مرة لنهائى الكأس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والذي يقام بحضور 20 ألف متفرج، ويمتلك الأبيض الأفضلية في مواجهاته مع الأندية التي تتأهل للمرة الأولى في نهائي كأس مصر، بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات، الأول في موسم 1921 – 1922، حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في أول نهائي لكأس مصر، وأحرز الأهداف جميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رضا (هدفين).
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الزمالك Vs بيراميدز.. أرقام وحقائق قبل نهائي كأس مصر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر في نسختها الـ87، والتي تقام بحضور 20 ألف متفرج. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اختيار طاقم حكام روماني لإدارة المباراة بقيادة رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، حكما مساعدا، وأدريان حكما مساعدا ثانيا، بينما سيكون مارشال حكما رابعا.
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