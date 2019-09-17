أرقام اللاعبين القياسية في مجموعات دوري الأبطال

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

كريستيانو رونالدو

تنطلق اليوم مباريات الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر بوابة دور المجموعات، وبالنظر إلى أرقامه القياسية نجد أن إيكر كاسياس هو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بـ94 لقاء، أما هداف تلك المرحلة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 66 هدفًا، وأكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحدة هو لويز أدريانو بواقع 5 أهداف في فوز شاختار على باتي بوريسوف 7-0 في أكتوبر من عام 2014، أما أكثر من سجل أهدافًا في تلك المرحلة بموسم واحد هو كريستيانو رونالدو برصيد 11 هدفًا في موسم 2015- 2016.

ويملك جوناس لاعب فالنسيا أسرع هدف بعد 10,96 ثانية في شباك باير ليفركوزن في شهر نوفمبر من عام 2011، أما أصغر لاعب شارك فكان سيليستين بابايارو بعمر 16 عامًا و87 يومًا في مباراة ستيوا بوخارست وأندرلخت يوم 23 نوفمبر من عام 1994. ويعد بيتر أوفوري أصغر مسجل للأهداف في تلك المرحلة بعمر 17 عامًأ و195 يومًا

ويملك جوناس لاعب فالنسيا أسرع هدف بعد 10,96 ثانية في شباك باير ليفركوزن في شهر نوفمبر من عام 2011، أما أصغر لاعب شارك فكان سيليستين بابايارو بعمر 16 عامًا و87 يومًا في مباراة ستيوا بوخارست وأندرلخت يوم 23 نوفمبر من عام 1994.



ويعد بيتر أوفوري أصغر مسجل للأهداف في تلك المرحلة بعمر 17 عامًأ و195 يومًا في مباراة .روزنبرج أولمبياكوس يوم 1 أكتوبر من عام 1



أما أكبر لاعب شارك في تلك المرحلة هو ماركو بالوتا بعمر 43 عامًا و253 يومًا في مباراة لاتسيو وريال مدريد يوم 11 ديسمبر من عام 2007، وأكبر مسجل هو فرانشيكو توتي بعمر 38 عامًا و59 يومًا في تعادل روما مع سيسكا موسكو يوم 25 نوفمبر من عام 2014.



وبالنسبة لأسرع هاترك فسجله بافيتمبي جوميز في غضون 8 دقائق في مباراة ليون ودينمو زغرب يوم 7 ديسمبر من عام 2011.

