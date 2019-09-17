رياضة

أرقام اللاعبين القياسية في مجموعات دوري الأبطال

١٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تنطلق اليوم مباريات الموسم الجديد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، عبر بوابة دور المجموعات، وبالنظر إلى أرقامه القياسية نجد أن إيكر كاسياس هو أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات بـ94 لقاء، أما هداف تلك المرحلة هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 66 هدفًا، وأكثر من سجل أهدافًا في مباراة واحدة هو لويز أدريانو بواقع 5 أهداف في فوز شاختار على باتي بوريسوف 7-0 في أكتوبر من عام 2014، أما أكثر من سجل أهدافًا في تلك المرحلة بموسم واحد هو كريستيانو رونالدو برصيد 11 هدفًا في موسم 2015- 2016.
ويملك جوناس لاعب فالنسيا أسرع هدف بعد 10,96 ثانية في شباك باير ليفركوزن في شهر نوفمبر من عام 2011، أما أصغر لاعب شارك فكان سيليستين بابايارو بعمر 16 عامًا و87 يومًا في مباراة ستيوا بوخارست وأندرلخت يوم 23 نوفمبر من عام 1994. ويعد بيتر أوفوري أصغر مسجل للأهداف في تلك المرحلة بعمر 17 عامًأ و195 يومًا
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جمال الغندور

صرف 3 ملايين جنيه للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد

تصرف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام في جميع الأقسام المختلفة، والبالغة 3 ملايين جنيه، وأكد جمال الغندور، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن صرف مستحقات الحكام قبل انطلاق الموسم خطوة رائعة من اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حتى يتوفر للحكام أجواء من التركيز في عملهم بالموسم الجديد. وأعلنت اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري للموسم الجديد (2019-2020) يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يكشف عن الفارق بين جماهير الريال وتشيلسي

يرى النجم البلجيكي إيدين هازارد أن جماهير ريال مدريد تملك شغفا تجاه كرة القدم أكثر من جماهير تشيلسي، وانتقل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا من صفوف البلوز إلى الفريق الملكي هذا الصيف مقابل 130 مليون جنيه إسترليني بعد 7 سنوات قضاها في قلعة ستامفورد بريدج، وقال هازارد حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الجماهير هنا، جماهير حقيقية، في إنجلترا لا توجد الكثير من الجماهير الحقيقية، مجرد أشخاص يحبون كرة القدم من الأطفال للمراهقين للكبار في السن، الكل مهتم بالكرة، ولكن لا يعانون من الهوس الخاص بفرقهم".
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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كريستيانو رونالدو

دموع رونالدو تنهمر بسبب فيديو لوالده

لم يتمالك كريستيانو رونالدو دموعه في مقابلة صحفية مع الصحفي بيرس مورجان، مجبرًا على الاعتماد على منديل ورقي من أجل تجفيف دموعه، وذلك بعدما عرض أمامه مقطع فيديو لوالده، خوسيه دينيس أفيرو، وهو يتحدث عن إنجازات الدون على باب منزله، وتفاجأ رونالدو بشدة عند عرض الفيديو، قائلا حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، لم أره، هذا لا يصدق، اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة لكنني لم أتوقع قط أن أبكي. لم أر هذه الصور من قبل، لا أعرف من أين أتيت بها، يجب أن يكون لديّ هذه الصور كي أعرضها على عائلتي".
محمد صلاح

صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القوائم النهائية للمرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2019، وشهدت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، الثلاثي أليسون بيكر حارس ليفربول، إلى جانب إيديرسون حارس مانشستر سيتي، إضافة إلى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن المتوج، أما القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، فقد شهدت وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، لاعب ريفر بليت، إضافةً إلى لاعب دبرتسني المجري دانيل زسوري.
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سواريز يطالب بمنح نيمار حرية تحديد مصيره

يرى المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أن النجم البرازيلي نيمار يجب أن يحصل على المساحة الكافية لتحديد مستقبله، في ظل التكهنات الكثيرة التي تحوم حول إمكانية عودته إلى برشلونة من جديد آتيًا من صفوف باريس سان جيرمان، وسبق أن شكّل نيمار إلى جانب سواريز والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثلاثيا هجوميا مدمرا في صفوف العملاق الكتالوني في الفترة ما بين عامي 2014 و2017، قبل أن يرحل إلى صفوف الفريق الباريسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم والتي قدرت قيمتها بـ222 مليون يورو.
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رونالدو يوجه رسالة لجماهير أتلتيكو مدريد

يستعد أتلتيكو مدريد وجماهير ملعب واندا متروبوليتانو، لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد، عندما يتواجه أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في تكرار لصدام الفريقين في دور الـ16 الموسم الماضي، وحينها تكفل رونالدو بإقصاء الروخيبلانكوس بعد تسجيله الهاتريك في لقاء الإياب، بعد خسارة اليوفي ذهابًا بهدفين دون رد، وقال رونالدو عن تلك المواجهة المرتقبة: "أتمنى ألا تستفزني جماهير أتلتيكو بمناداتي بأمور غير رياضية مرة أخرى".
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